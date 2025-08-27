El aumento de los salarios de DPR, Nafa Urbach promete entregar todo al distrito electoral

VIVA – Nafa Urbach Más tarde, cosechando el centro de atención público porque su declaración apoyó el aumento en la asignación de la residencia del DPR de Rp50 millones. Nafa Urbach recibió muchas críticas del público porque se quejó de estar atrapado a menudo en su viaje a la oficina en Senayan.

Esta vez, el miembro del DPR de la facción Nasdem hizo una nueva declaración que no fue menos sorprendente. Afirmó asignar su salario y beneficios como miembro del Consejo para la Comunidad en sus circunscripciones (DAPIL).

Como se sabe, Nafa Urbach fue elegido del Distrito Electoral Central de Java (Java Central) VI que cubrió las áreas de Magelang, Purworejo, Temanggung y Wonosobo. Nafa Urbach afirmó conocer las preocupaciones de las personas sobre el aumento de los beneficios y los salarios DPR RI. Por lo tanto, prometió cosas que parecían ser una gran esperanza para la comunidad.

«Escuché los disturbios del público relacionados con la bulliciosa asignación oficial últimamente. Como una forma de mi compromiso con la gente, elegí asignar mi salario y beneficios a la comunidad en mi distrito electoral, especialmente los maestros que han luchado por educar a la próxima generación de la nación», dijo Nafa Urbach en la historia de Instagram, citó el miércoles 27 de agosto de 2025.

Nafa Urbach prometió priorizar a los maestros en el área electoral. Nafa Urbach ordenará a su equipo que registre a los maestros en la región que tienen derecho a obtener ayuda de sus salarios y beneficios como miembros del DPR.

«Para la etapa inicial, mi enfoque son los maestros. Pero, por supuesto, esto lleva tiempo registrar bien a los maestros en el distrito electoral para que la aceptación sea correcta en el objetivo y transparente», dijo Nafa Urbach.

Informaré todos los procesos regularmente, para que las personas puedan participar en la supervisión «, agregó.

La promesa de Nafa Urbach no solo tiene como objetivo reducir el sentimiento público. Prometió continuar esto en serio. Además del maestro, Nafa Urbach no descartó la posibilidad de que otras capas de la sociedad también se beneficiarán.

«Pero también abro la puerta para que la comunidad obtenga aportes: ¿es solo un maestro, o hay otros grupos que necesitamos ayudar juntos», dijo.

La distribución de fondos a la comunidad en el Distrito Electoral Central de Java VI comenzará en septiembre de 2025. NAFA Urbach asegura que su equipo organice esto lo más bien posible en función de los datos que han recopilado.

Nafa Urbach también enfatizó que esta decisión no era únicamente para imágenes. Pero lo demostrará con transparencia a la comunidad.

«Entiendo que no todos pueden creer, o muchos dirán en las imágenes. Lo demostraré a través de acciones concretas y transparencia. Dame tiempo para grabar a los maestros en DAPIL6», dijo.