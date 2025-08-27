El aumento de los productos de Antam, varía global

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) con un precio de Rp 1,940,000 por gramo en comercio Hoy. El precio aumentó Rp 8,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Leer también: El intercambio asiático se debilitó en parte cuando Wall Street Moncer e India estaban en el centro de atención de los inversores



Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, miércoles 27 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP 1,786,000 por gramo. El precio también aumentó en RP 8,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,475 millones, 10 gramos de Rp. 18,895 millones, 25 gramos de Rp. 47,112 millones y 50 gramos de RP. 94,145 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 188,212 millones, 250 gramos de RP. 470,265 millones y 500 gramos de oro Rp. 940,320 millones.

Leer también: La Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Nacional está abierta, 28 personas han sido sospechosas de casos de arroz mixtos



Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,020 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 1.880.6 mil millones.

Leer también: Het Rice Medium aumenta, se le pide al gobierno que proteja a los consumidores a los agricultores



Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro varían en el comercio esta mañana. La dinámica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la Reserva Federal, perseguían el desempeño actual del inversor.

El precio del oro en el mercado spot internacional cayó 0.2 ordenó a US $ 3,386.19 por onza. Mientras tanto, el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre de diciembre de diciembre es 0.1 por ciento a US $ 3,435.7 por onza.