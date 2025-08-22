El aumento de las asignaciones de DPR, ¿cómo promete Verrell Bramasta no tomar el salario de un año?

VIVA – problemas de aumento Prestación miembro RPD El período RI 2024-2029 está en el centro de atención pública. Se rumoreaba que el ingreso total de los miembros del DPR ahora podía alcanzar más de RP100 millones por mes, especialmente después del ajuste de los subsidios de vivienda de RP50 millones por mes como sustituto de las instalaciones oficiales de vivienda.

El presidente del parlamento indonesio, Puan Maharani, negó firmemente que esto fuera un aumento salario. Según él, este cambio solo está relacionado con la transferencia de instalaciones domésticas que ya no se proporcionan.

«No hay aumento salarial, solo una compensación porque la residencia oficial ha sido devuelta al gobierno», dijo Puan después de asistir a una ceremonia en el Palacio de Merdeka el 17 de agosto de 2025.

Sin embargo, esta explicación no necesariamente reduce las críticas de la comunidad. Muchas partes evalúan demasiado la asignación de Rp50 millones por mes en alquiler, especialmente en medio de los desafíos económicos que enfrentan las personas, como el aumento de los precios de los productos básicos y el impuesto fiscal de construcción (PBB).

Además de las asignaciones de vivienda, los miembros de DPR también recibieron subsidios de comunicación de RP. 15.5 millones, subsidios honorarios de Rp5.58 millones, a asignaciones de gasolina que aumentaron a Rp7 millones por mes.

Esta asignación total hace que los ingresos de los miembros de DPR superen con creces el salario básico, lo que provoca un debate sobre la idoneidad de la instalación con las condiciones económicas de la comunidad.

En medio de esta polémica, promesa Verrell bramastaEl miembro más joven del DPR de la facción del Partido Nacional del Mandato (PAN) se convirtió en un tema candente. Verrell Bramasta fue inaugurado oficialmente como miembro del Parlamento Indonesio para 2024-2029 en el Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, el martes 1 de octubre de 2024.

Después de convertirse oficialmente en miembro del Parlamento, Verrell prometió no tomar su salario como representante del pueblo durante un año. El hombre de 28 años afirmó estar donando su salario a la construcción del Distrito Electoral (DAPIL) de West Java VII, que incluía a Bekasi, Karawang y Purwakarta.

«Durante un año pasaré mi salario para construir mi distrito electoral en Java West Java 7», dijo Verrell a los periodistas.

Verrell afirmó que este compromiso se llevará a cabo de manera transparente al publicar informes a través de sus redes sociales personales. La promesa, según él, surgió después de ser desafiado por un periodista durante la campaña.

Muchas personas cuestionan cuáles son los motivos de los artistas que se sumergen en la política, que a menudo se consideran solo buscando beneficios financieros. Por lo tanto, Verrell se sintió llamado a romper el estigma. También prometió mantener su promesa cuando todavía era una campaña.

«Esto es más para mi promesa. Así que en ese momento mis amigos de los medios de comunicación durante la campaña, entonces uno de los reporteros pidió eso», dijo Verrell.

«Entonces dije, para demostrar que el artista de la política no solo busca dinero, un año mi salario se dará a mis electores, esa es mi promesa», concluyó.

Sin embargo, la promesa de Verrell cosechó una variedad de respuestas. Algunas personas aprecian sus nobles intenciones, pero muchas también hacen hacer un puchero porque el salario básico de los miembros de DPR es solo Rp4.2 millones por mes, mucho más pequeño que la asignación que alcanza decenas de millones.

Sin embargo, Verrell todavía insistió en llevar a cabo su promesa. Afirmó que el fondo salarial sería administrado por el DPD PAN para ser distribuido a la comunidad en su distrito electoral, con un enfoque en el alivio, la educación y la salud de la pobreza.

El público ahora está esperando la transparencia en la implementación de la promesa, mientras continúa monitoreando el desempeño de Verrell como representante del pueblo en medio de una fuerte atención en la asignación de DPR que continúa obteniendo controversia.