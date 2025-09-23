El aumento de la tarifa de visa H-1B tendrá un impacto limitado en las empresas de TI indias, dicen los analistas







Después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el significado aumento en las tarifas de visa H-1B, el sector indio de TI se ha preocupado mucho más. Sin embargo, lo positivo, según los analistas, es que el impacto de la H-1B Se espera que el aumento de la tarifa de solicitud de visa esté limitado en las empresas de servicios de TI indios, según IANS. Los analistas sugieren que, dada su dependencia reducida de las visas H-1B durante la última década a través de una mayor localización y deslocalización, el impacto de las tarifas de visa subidas no afectará a las principales empresas de TI indias.

Las implicaciones a mediano plazo, por otro lado, podrían ser más pronunciadas. Los informes de los analistas sugieren que el costo elevado de la entrega en los EE. UU. Puede conducir a una base de costos estructuralmente más alta. Por lo tanto, el mayor costo de entrega puede incitar a las empresas a reevaluar sus modelos operativos y explorar estrategias de mitigación, según los informes.

Teniendo en cuenta que el alcance del impacto podría variar según la exposición de una empresa en los Estados Unidos, la mezcla de la fuerza laboral en el sitio y la dependencia del talento no local, la situación después del anuncio de Trump de un visa La caminata de tarifas sigue siendo un punto de preocupación.

Históricamente, los desafíos relacionados con la visa han surgido más de las acciones ejecutivas que los cambios legislativos, con presiones de costos que ya aumentan en fases anteriores de endurecimiento de la visa. Es importante destacar que las interrupciones del lado de la oferta tienden a ser más perjudiciales en entornos de alto crecimiento, condiciones que actualmente no están en juego.

The report further highlighted, “As H-1B lotteries and petitions typically occur in Q4–Q1, the earliest material impact is likely to be reflected in FY27 petition cycles. In response, providers are expected to accelerate offshoring, expand nearshore operations in Canada and Mexico, pursue acquisitions in Europe and APAC to diversify geographically, and invest in automation and AI to enhance productivity,” as cited by news agency IANS.

Es probable que estos cambios hagan que los Centros de Capacidad Global (GCC) en India sean más atractivos para los profesionales, particularmente a medida que se reducen las posibilidades en el sitio y los clientes desean más ganancias de realización y eficiencia.

Según IANS, los mercados de renta variable de la India pueden enfrentar cierta volatilidad a corto plazo, pero las valoraciones generales siguen siendo significativamente más altas que los promedios históricos. Sin embargo, valoraciones para el Sector de TI se han corregido en los últimos 6-12 meses debido a una perspectiva de demanda débil.

El informe afirmó además: «Si bien los riesgos globales, como los aranceles estadounidenses, plantean desafíos a corto plazo para los sectores impulsados ​​por la exportación, los fundamentos macroeconómicos de la India continúan siendo resistentes», según lo citado por IANS.

(Con insumos de IANS)





Fuente