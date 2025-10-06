El aumento de la economía verde, la aldea y la colaboración privada es la clave

Yakarta, Viva – Tren economía verde obtener más atención en Indonesia, especialmente en el contexto del desarrollo aldea sostenible. Como un aumento en la conciencia de la importancia de la preservación ambiental y el empoderamiento de la comunidad, la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la comunidad local es un factor importante para realizar el crecimiento económico inclusivo.

Una de las iniciativas vino de Pt Muria Sumba Manis (MSM) A través del programa Green Manise en East Sumba. Este programa se centra en la preservación ambiental al tiempo que mejora el bienestar de las comunidades rurales a través de actividades económicas basadas en recursos locales.

Para este esfuerzo, el MSM ganó el Premio de Oro en los Premios CSR & Sostenible Village Development Event 2025 Organizados por el Ministerio de Pueblos, Regiones desfavorecidas y Transmigración (Ministerio de PDTT) con el Foro de Sostenibilidad Social de Indonesia (ISSF).

El premio fue recibido por el comisionado de MSM, Raphael R. Susanto, en el evento celebrado en el Hotel Bidakara, Yakarta. El evento fue inaugurado por el Ministro Coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan, y fue asistido por el Ministro de Villa y el desarrollo de regiones desfavorecidas H. Yandri Susanto, S.Pt., M.PD., y viceministro de la aldea Ahmad Riza Patria.

En sus comentarios, Yandri Susanto apreció la contribución del mundo de los negocios en el aceleración del desarrollo de la aldea. Hizo hincapié en la importancia de la cooperación cruzada para eliminar la desigualdad social en las zonas rurales.

«Invitamos a todas las fiestas a Fastabiqul Khairat, compiten con bondad para limpiar las lágrimas de pobreza en el pueblo», dijo Yandri, como se cita de un comunicado de prensa, lunes 6 de octubre de 2025.

Del mismo modo, Zulkifli Hasan también destacó la importancia de los cambios en la mentalidad en la construcción de la independencia de la aldea. «Para convertirse en una aldea desarrollada, se necesitan cambios en la mentalidad, el aprendizaje de la voluntad y la cooperación entre todas las partes», dijo.

Raphael R. Susanto expresó su gratitud por el logro. «Creemos que la sostenibilidad solo se puede realizar si la comunidad participa y siente los beneficios directamente», dijo Raphael.

El presidente del Dr. Sudarmanto, AAK, AAK, agregó que el programa Green Manise contribuyó significativamente a mejorar el estado de la aldea de Patawang, que ahora está desde «en desarrollo» hasta «aldeas independientes» en 2025.

Consideró que este logro mostró el éxito de la sinergia entre las empresas, el gobierno y la comunidad en la creación de una transformación real a nivel de la aldea.