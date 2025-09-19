El aumento de Bills en las últimas probabilidades del Super Bowl después de la semana 3 de la semana 3 sobre Miami

El Bills de búfalo derrotó al Miami Dolphins el jueves por la noche, mejorando su récord a 3-0. Además de vencer a Miami, los Bills han derribado el Ravens de Baltimore y el Jets de Nueva York.

Miami y Nueva York están lejos de ser contendientes de playoffs, mientras que los Ravens podrían surgir como el único otro equipo además de Buffalo capaz de ganar el Super Bowl esta temporada.

Con su victoria el jueves, los Bills se han empatado con los Ravens, ambos teniendo en cuenta +500 probabilidades para ganar el Super Bowlque son las mejores probabilidades entre los 32 equipos, según FanDuel.

Las facturas deberían ser el favorito número 1 para ganar Super Bowl

Los Bills deberían ser los favoritos para ganar el Super Bowl y no deben estar atados con Baltimore. Los Bills los vencieron en la Semana 1, a pesar de que los Ravens soplaron una ventaja de 15 puntos en la segunda mitad.

Baltimore gana el Juego 99 de la Semana 1 de cada 100 veces, pero se sabe que los Ravens explotan enormes pistas.

De acuerdo a Josh Dubow de Associated PressLos Ravens han perdido 17 líderes de dos dígitos bajo el entrenador en jefe John Harbaugh. Supongamos que Baltimore quiere ser considerado el favorito para ganar la AFC y asegurar una victoria del Super Bowl. En ese caso, necesitan demostrar que pueden mantener clientes potenciales de dos dígitos contra sus oponentes.

Los Bills se han visto como el mejor equipo de la NFL desde su segunda mitad contra los Ravens, y debería continuar por el resto de la temporada.

Mariscal de campo de los Bills Josh Allen Se está desempeñando mejor esta temporada, y ganó su primer premio MVP de la NFL el año pasado. Ha lanzado para 755 yardas y cinco touchdowns sin intercepciones.

Josh Allen no ha estado volcando la pelota

Si Allen evita voltear la pelota, es poco probable que los Bills pierdan muchos juegos. Buffalo es tan talentoso que la única forma de derrotarlos a menudo implica ganar la batalla de facturación para mantener a Allen fuera del campo. Actualmente, eso no ha estado sucediendo.

Allen ha lanzado seis intercepciones en sus últimos 20 juegos de temporada regular, lo cual es una mejora teniendo en cuenta su desempeño en 2023 cuando lanzó 18 intercepciones.

Allen ha estado jugando excepcionalmente bien este año, llevando a Mike Greenberg de ESPN a afirmar que está jugando la posición de mariscal de campo mejor que cualquier otra persona que lo haya jugado.

«Estoy viendo el juego anoche … solo soy un fan, solo soy un reportero», dijo Greenberg, a través de Anuncio horrible«Nadie ha jugado esa posición mejor de lo que Josh Allen lo juega. No es el mejor jugador de la historia, pero me dices quién está jugando la posición mejor de lo que lo juega».

Allen es ciertamente un mariscal de campo que muchos no han visto antes. Es increíblemente talentoso en todas las áreas del juego, desde el paso hasta la carrera. La mejor parte del juego de Allen es que mide 6 pies y 5 pulgadas de alto y pesa 236 libras, lo que lo hace difícil de derribar en el bolsillo o mientras corre en el campo abierto.

Allen tiene todo para él; Todo lo que necesita es una victoria en el Super Bowl, que probablemente vendrá en los próximos años si continúa jugando de esta manera.