El audaz giro comercial de los Warriors da un giro sorprendente

El guerreros del estado dorado desear Antonio Davis.

Lo que no tienen (al menos por ahora) es un paquete que impulse la Mavericks de Dallas.

De acuerdo a NBA información privilegiada Chris HaynesGolden State ha explorado la idea de perseguir a Davis como parte de un esfuerzo más amplio para encontrar un centro que corra el aro y proteja la pintura para anclar su defensa. Pero Haynes informó que Dallas tiene poco interés en lo que los Warriors tienen para ofrecer actualmente.

«Me dijeron que están considerando presentar un caso para adquirir a Anthony Davis». Haynes dijo en NBA en Amazon Prime. “Y dicho esto, me dijeron que Dallas no estaba tan fascinado con lo que Golden State tiene en sus libros”.

Esa evaluación contundente subraya la tensión central del último giro de Golden State hacia la relevancia: el deseo de hacer un movimiento que altere el campeonato chocando con la realidad de activos limitados, contratos complicados y una ventana cada vez más pequeña. Esteban CurryEs mejor.

Por qué los Warriors quieren a Anthony Davis

El interés de los Warriors en Davis refleja una necesidad específica y cada vez más urgente.

Están buscando un centro que pueda proteger el aro, finalizar jugadas por encima del aro y anclar su defensa, un papel que ha quedado en gran medida sin cubrir desde que su núcleo de campeonato comenzó a envejecer hasta dejar su pico físico.

Davis encaja en ese molde casi a la perfección cuando está sano.

Pero “cuando esté sano” es la frase operativa.

Desde que llegó a Dallas como parte del intercambio de Luka Dončić en febrero pasado, Davis ha jugado en sólo 25 de los 65 partidos de los Mavericks. Sigue siendo uno de los grandes de doble sentido de la liga, pero también uno de los más frágiles.

Aún así, Golden State ve a Davis como un potencial que marca la diferencia: el tipo de defensor de élite que podría estabilizar una defensa con fugas y darles a Curry y Draymond Green un último empujón creíble.

El problema contractual que Dallas no puede ignorar

El mayor obstáculo es financiero y filosófico.

Davis ganará 58,5 millones de dólares la próxima temporada y tiene una opción de jugador de 62,8 millones de dólares para 2026-27. También es elegible para una extensión máxima de cuatro años y $275 millones en agosto.

Igualar ese salario es difícil. Es más difícil igualar la estructura de incentivos de Dallas.

Jimmy mayordomo es el único jugador de los Warriors cuyo contrato puede absorber el salario de Davis en un intercambio directo, pero Butler es mayor, tiene sus propias preocupaciones sobre la durabilidad y no se ajusta a la línea de tiempo de los Mavericks construida alrededor del mejor novato de 19 años. Bandera de Cooper y talento más joven.

Jonathan Kuminga y Brandin Pod Ziemia están más alineados por edades, pero sus salarios combinados son muy inferiores. amigo hieldEl acuerdo de 9,2 millones de dólares sólo ayuda en los márgenes.

«Si los Warriors realmente quisieran hacer una verdadera jugada con Anthony Davis, probablemente tendrían que adquirir más activos o involucrar a otro equipo», dijo Haynes.

Traducción: Este no es un acuerdo entre dos equipos y no está reñido.

Una apuesta arriesgada por una estrella frágil

Incluso si Golden State pudiera construir una oferta viable, Davis conlleva un riesgo enorme.

Tiene un contrato enorme, un largo historial de lesiones y la inminente decisión de comprometerse con él a largo plazo hasta los 30 años.

Ese riesgo es precisamente el motivo por el que Dallas se muestra reacio y el motivo por el que Golden State se siente tentado.

Los Warriors ya no construyen. Están tratando de exprimir valor de lo que queda.

Steve Kerr reconoció recientemente esa realidad sin rodeos.

«Ya no somos los Warriors del 17, dominando la liga», Kerr dijo. «Somos una dinastía que se desvanece. Lo sabemos. Todo el mundo lo sabe».

Esos Warriors de 2016-17 fueron un gigante, con Curry, Kevin Durant, Draymond Green y Klay Thompson. Tuvieron marca de 67-15 en la temporada regular y 16-1 en los playoffs.

Esta versión es algo completamente distinto.

Golden State está rondando la línea de entrada, ganando algunos juegos, perdiendo otros y buscando una solución estructural que pueda devolverlos a su relevancia.

Han ganado tres partidos seguidos, incluida una victoria el día de Navidad sobre Dallas, un partido en el que Davis abandonó temprano por una lesión en la ingle. Pero la victoria no cambió las matemáticas subyacentes.

Los Warriors quieren un salvador. Los Mavericks quieren flexibilidad.

En este momento, esos dos objetivos son incompatibles.

La conclusión

El interés de los Warriors en Anthony Davis es real.

También lo es el desinterés de Dallas.

A menos que Golden State pueda remodelar drásticamente su conjunto de activos (o encontrar un tercer equipo dispuesto a facilitar una transacción compleja y de alto riesgo), la idea de Davis con el uniforme de los Warriors sigue siendo más una fantasía que un pronóstico.

Por ahora, Golden State se queda mirando la misma verdad incómoda que articuló Kerr: la dinastía ya no es dominante, los márgenes son más estrechos y los caminos de regreso a la contienda son más estrechos de lo que eran antes.

E incluso cuando los Warriors desean desesperadamente una estrella, querer ya no es suficiente.