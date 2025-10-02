El atuendo de Taylor Swift gira la cabeza en una nueva foto con Travis Kelce

El Jefes de Kansas City Busque mantener viva su racha de victorias cuando se enfrenten a los Jacksonville Jaguars el lunes por la noche del fútbol esta semana.

Siguiendo victorias dominantes sobre el Gigantes de Nueva York Y Baltimore Ravens, la ofensiva de Kansas City parece haber encontrado su ritmo en la Semana 5. Jefe El ala cerrada Travis Kelce ha registrado 15 recepciones para 182 yardas esta temporada, pero aún no ha encontrado la zona final.

Sin embargo, mientras discute Filadelfia Eagles‘La frustración del receptor abierto de AJ Brown por no obtener la pelota en el último episodio de «Nuevas alturas», Kelce luchó por encontrar empatía por el equipo 4-0. «También es muy difícil para mí enojarme cuando ganamos», dijo el veterano de 35 años.

«No encuentro esa energía o esa sensación en mí si estamos ganando, si tenemos éxito, si estamos presentando puntos, si estamos ganando juegos de fútbol».

La prometida de Kelce, Taylor Swift, regresó a Arrowhead Para ver a Kelce jugar contra Baltimore. Mientras Swift mantuvo un perfil bajo, logrando evitar cámaras durante todo el enfrentamiento, los fanáticos de los ojos de águila vieron Papá de Swift, Scott Swifty hermano, Austin Swift, en la suite de Kelce.

Debido a ella próxima gira promocional Para el lanzamiento del 3 de octubre de «The Lift of a Showgirl», muchos fanáticos asumieron que Swift saltó el juego después de no verla en el Jumbotron. Sin embargo, no solo se confirmó su presencia, sino que también ayudó a celebrar la victoria después del juego.

Taylor Swift llevaba una falda a cuadros rojo y un corsé de firma para el juego de los Chiefs

Mientras Según los informes, Swift y Kelce celebraron La victoria de los Chiefs sobre los Ravens en 1587 Prime, la primera foto de la ocasión surgió el jueves de octubre. 2.

En Foto originalmente compartida por Jefe El amigo del corredor Kareem Hunt, Swift y Kelce sonrieron en el restaurante exclusivo, copropietado por el ala cerrada en el Hotel Loews. La estrella del pop sacudió un top de corsé negro y una falda a cuadros rojo, mientras que Kelce llevaba el mismo atuendo que había usado en el estadio ese día.

Con Swift manteniendo su asistencia a los juegos bajo el radar, los fanáticos estaban encantados de ver el 14 veces el día del juego del ganador del Grammy apto por primera vez. Una mujer comentó en Instagram: «Mira la falda a cuadros de Taylor. Un Swiftie agregó: «¡Extraño verla caminar por Arrowhead 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 🔥🔥🔥 🔥🔥🔥».

Otro fan escribió: «Los cuadros nuevamente estoy tan feliz de verla porque no está haciendo apariciones públicas en los juegos, así que se siente tan bien verla con Travis 😍. Un usuario de Instagram agregó:» Finalmente, tenemos fotos de ellos juntos 😭😭😭😭😭😭😭 «.

No se espera que Taylor Swift asista al juego de Chiefs-Jaguars

Con su duodécimo álbum de estudio cayendo a Midnight Tonight Tonight y un calendario repleto de apariciones públicas por delante, parece poco probable que Swift llegue al estadio Everbank para el juego Chiefs-Jaguars el 6 de octubre.

Está programada para aparecer en «The Graham Norton Show» en la fecha de lanzamiento del álbum, «The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon» el 6 de octubre y «Late Night With Seth Meyers» el 8 de octubre.

Sin embargo, incluso si no estaba promocionando un nuevo récord, podría haber omitido el juego de carretera independientemente. Salvo para Super Bowl LIX en Nueva Orleans, Swift no ha asistido a un juego fuera de casa desde el 2023 NFL estación.