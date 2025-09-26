El atleta de kickboxing Sleman, medallista de Porda XVII, fue arrastrado por una ventaja de RP. 20 millones

PalanistaVIVA – Como una forma de aprecio por los logros brillantes logrados por los atletas kickboxing Sleman Deep Semana del deporte regional (Porde) XVII 2025, Indofon distribuidos fondos de responsabilidad social corporativa (RSE) de RP20 millones.

Leer también: Cajas de cientos de conductores de Ojol que se desatan en las casas de los residentes en Sleman



El director de la fábrica de Indofon, que también es el presidente de Kickboxing Sleman Kab, Adit Setiawan enfatizó que este apoyo no es solo premios, sino un compromiso real para alentar el desarrollo de los deportes en la región.

«Estamos muy orgullosos de la lucha de los atletas. Esta no es solo una victoria individual, sino también la victoria de Sleman. Nuestro compromiso es abrir el camino sobre el logro más amplio posible para que los atletas locales puedan competir a nivel nacional e internacional», dijo Adit en su declaración oficial, recibida en Jakarta el viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Producción y marketing House MSME Monalisa Bidik Aumenta el valor agregado de los productos Sleman Cassava



El evento PORDA XVII 2025 que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2025 en Gor Tridadi, Sleman, se convirtió en una etapa de la gloria del equipo de kickboxing de Sleman.

Este contingente logró traer a casa 7 medallas de oro, 9 plata y 13 bronce, un logro extraordinario que colocó a Sleman como uno de los contingentes más exitosos en el deporte de kickboxing.

Leer también: Explicación de BMKG sobre el fenómeno del hielo acogedor en Sleman Yogyakarta hoy



Este logro no solo cuenta con la comunidad de Sleman, sino que también muestra el gran potencial de los atletas locales para continuar desarrollándose y brillando en una escena más alta.

ADIT agregó, el apoyo de Indofon a través del programa CSR no se detendría a la provisión de este fondo de apreciación. En el futuro, la compañía se compromete a continuar acompañando a los atletas, especialmente en términos de fomentar atletas jóvenes y proporcionar instalaciones de entrenamiento adecuadas.

Se espera que este paso sea capaz de crear un ecosistema deportivo más sólido, así como para abrir mayores oportunidades para que la generación más joven de Sleman talle los logros.