El atleta de karate Joshua Kandou gana el oro en los SEA Games 2025, Vietnam se inclina

Bangkok, LARGA VIDA – contingente indonesio añadiendo a las arcas de medallas de oro en Juegos del MAR 2025 Tailandia. Esta vez, gira atleta kárate Josué Kandou quien tuvo un desempeño brillante al donar una medalla de oro en la categoría de kumite masculino de 75 kilogramos.

Compitiendo en el Ratthaprasasanphakdi Building Government Complex, Bangkok, el sábado 13 de diciembre de 2025, Joshua pareció dominante desde el comienzo del partido final. Logró vencer al karateka vietnamita Vo Van Hien con un contundente marcador de 9 a 3.

Esta victoria fue el mejor logro de Joshua a lo largo de su participación en los SEA Games. En la edición anterior de los SEA Games 2021, el atleta de Indonesia solo pudo llevarse a casa una medalla de plata.

El viaje de Joshua hasta el podio más alto fue relativamente tranquilo. En cuartos de final derrotó al karateca de Timor Leste, Fernandes Pereira Quefi Deonisio, con un aplastante marcador de 7 a 1. Su avance continuó hasta las semifinales tras derrotar al representante de Filipinas, Batican Alwyn, por 6 a 2.

El logro de Joshua fue la única medalla de oro de la rama de kárate kumite el día del partido. Otros dos atletas indonesios que también lograron avanzar a la final tuvieron que conformarse con medallas de plata.

Gregoria Ceyco Zefanya no logró ganar el oro en la categoría femenina de 68 kilogramos luego de perder 5 a 8 ante la representante de Vietnam, Dinh Thi Huong. Mientras tanto, Arif Fadhillah también tuvo que reconocer la superioridad del atleta vietnamita Nguyen Thanh Trung con un marcador de 1 a 4 en la final de la categoría masculina de 84 kilogramos.

Aunque no lograron llevarse el oro a casa, los logros de Ceyco y Arif fueron positivos porque lograron asegurar dos medallas de plata para Indonesia.

Aparte de eso, el deporte del kárate también aportó una medalla de bronce. Ni Made Dwi Kartika Aprianti ganó la medalla de la categoría femenina de 61 kilogramos tras derrotar a la atleta de Myanmar, Thin Zar Yon, en el partido por el tercer puesto.

Con la adición de un oro, dos de plata y un bronce, el kárate volvió a hacer una contribución importante al medallero de Indonesia en los SEA Games de 2025 en Tailandia.