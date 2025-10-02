El ataque contra la sinagoga de Manchester mató a 2 personas y 3 heridas, los perpetradores fueron asesinados a tiros

Londres, Viva -Tos personas fueron asesinadas y otras tres resultaron gravemente heridas el jueves 2 de octubre de 2025, después de que un hombre estrelló el auto contra la multitud y apuñaló a la gente en un sinagoga en la ciudad ManchesterNorthern Inglaterra.

Este incidente ocurrió cuando la congregación celebró a Yom Kippur, el día más sagrado en el calendario judío.

Policía Inicialmente dijo que no podían confirmar la muerte del sospechoso debido al «elemento sospechoso» en el cuerpo manejado por el oficial de bombardeos. Sin embargo, la policía confirmó que el sospechoso había muerto en la escena.



La policía de Manchester mató a tiros a un hombre supuestamente sospechoso de atacar la sinagoga

La policía fue llamada al Sinagoga de Heaton Park Hebreos en Crumpsall, en el área del norte de Manchester conocida como su gran comunidad judía, a 09.31 hora local (04.31 ET). La policía dijo que un testigo ocular representado al ver «un automóvil fue conducido a los residentes y que un hombre había sido apuñalado».

Unos minutos más tarde, la policía dijo que el oficial había disparado a un hombre que «se creía que era el autor».

La policía dijo que el incidente podría ser peor, si una iglesia que fue rápidamente no impidiera que el sospechoso ingresara al edificio.

«Agradecemos al público que responda a lo que son testigos para que nos permita actuar rápidamente, y como resultado se les impide ingresar a la sinagoga», dijo un portavoz.

Los perpetradores fueron asesinados a tiros

Un video subido a las redes sociales, que fue verificado por Noticias de NBCMostrando a un hombre acostado en el suelo fuera de la sinagoga mientras dos oficiales le señalaban sus armas: el hombre intentó ponerse de pie y un oficial disparó un tiro.

El mismo video muestra a un hombre con un Yarmulke judío que yace en un charco de sangre a solo unos pocos metros de él.

La policía dijo que una gran cantidad de congregaciones fueron arrestadas en la sinagoga después del ataque, pero luego se le permitió irse.

El primer ministro Keir Starmer, que asistía a la cumbre europea en la ciudad capital danesa, Copenhague, dijo a los periodistas que pronto regresaría a Londres para dirigir la reunión de Cobra, el Comité Británico de Respuesta a Emergencias.

«Ya puedo decir que se están desplegando activos policiales adicionales en sinagogas en todo el país, y haremos todo para mantener la seguridad de nuestra comunidad judía», dijo.

La embajada israelí en Londres condenó el ataque en un comunicado. «Tales actos de violencia deben hacerse el día más sagrado en el calendario judío, en lugares de culto y la comunidad, verdaderamente desagradable y muy triste», dijo.

El rey Carlos III dijo en un comunicado que ella y la reina Camilla «estaban muy sorprendidas y tristes de conocer los terribles ataques contra Manchester, especialmente en un día que era tan importante para la comunidad judía».

Anteriormente, Starmer dijo que estaba «sorprendido» por el ataque en una carga en X.

«El hecho de que esto le sucediera a Yom Kippur, el día más sagrado en el calendario judío, lo hizo aún más terrible. Mis oraciones con sus seres queridos de todos los afectados y mi gratitud por los servicios de emergencia y todos los primeros encuestados», dijo Starmer, cuya esposa, Victoria, era judía.

Community Security Trust, un organismo de caridad judío que brinda servicios de seguridad, dijo que «en colaboración con la policía y las comunidades judías locales».

«Este parece ser un ataque terrible en el día más sagrado en el calendario judío», agregó el grupo en un comunicado en X.

Graham Stringer, miembro del Parlamento que representa el área local, dijo en un comunicado que era un «ataque terrible diseñado para dañar a la comunidad judía y dañar las relaciones inter -religiosas y entre las comunidades».

Dijo que los residentes de Manchester, el término para los residentes de Manchester, se unirían como lo hicieron después del bombardeo del Manchester Arena 2017, que mató a 22 personas después del concierto de Ariana Grande.