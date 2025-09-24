El ataque con drones contra Moscú interrumpe el tráfico aéreo; 36 derribado







Las olas de drones ucranianos dirigidos a la capital rusa durante la noche han interrumpido el tráfico aéreo en los principales aeropuertos en el Moscú Región el martes, según un informe de los medios. Según el portal del alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, 36 drones fueron derribados en Moscú y sus alrededores desde el lunes por la noche.

Según los informes de noticias de que más de 200 vuelos fueron cancelados o retrasados ​​en los aeropuertos de Moscú en medio del ataque. Ucrania dijo que los misiles, drones y bombas rusos mataron al menos a dos civiles, ya que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy perseveró con esfuerzos para reforzar el apoyo internacional para su país en una reunión de líderes mundiales de la ONU el martes.

Zelenskyy dijo que se reunió con el enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Keith Kellogg, en Nueva York el lunes. Discutieron los acuerdos de cooperación sobre la fabricación de drones y la compra de armamento estadounidense por parte de Ucrania.

