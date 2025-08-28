El ataque con aviones no tripulados rusos y misiles mata a ocho, hiere a 45 en Kyiv







Una huelga de aviones no tripulados y misiles rusos a gran escala, incluido un ataque raro en el centro de la ciudad, el jueves mató al menos a ocho personas e hirió a 45 en la capital de Ucrania, informaron las autoridades locales. Marcó el primer combinado significativo combinado Asalto ruso En Kiev en semanas, como los esfuerzos de paz de Estados Unidos (EE. UU.) Para resolver la guerra en curso enfrentaban una creciente dificultad.

Entre las víctimas había dos niños, informó el ministro del Interior Ihor Klymenko, citando información inicial. Se espera que el número de muertos aumente aún más a medida que las operaciones de rescate continúan sacando a las personas de debajo de los escombros, informó la agencia de noticias AP.

«Rusia Elige balística en lugar de la mesa de negociación, «El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, publicó en X después del ataque, y agregó:» Esperamos una respuesta de todos en el mundo que han pedido la paz pero que ahora con mayor frecuencia permanece en silencio en silencio en lugar de tomar posiciones de principios «.

Las fuerzas rusas lanzaron drones señuelo, misiles de crucero y misiles balísticos, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev, informó AP. Al menos 20 sitios en siete distritos de Kyiv fueron golpeados. Casi 100 edificios fueron dañados, incluido un centro comercial en el corazón de la ciudad, con miles de ventanas destrozadas, agregó Tkachenko.

Por una de las pocas veces desde que comenzó la invasión, Huelgas rusas llegó a la parte central de Kyiv. Los residentes se apresuraron a limpiar vidrios y escombros rotos de estructuras dañadas. El humo se derramó de un edificio residencial de cinco pisos colapsado en el distrito de Darnytskyi, que había sido directamente golpeado. El olor acre de los materiales ardientes permanecía en el aire mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego.

A medida que la operación de rescate continuó, los respondedores de emergencia buscaron sobrevivientes y cuerpos recuperados. Los lugareños se reunieron cerca, esperando escuchar noticias de sus seres queridos atrapados bajo los escombros. Entre ellos había un hombre que esperaba ansiosamente actualizaciones sobre su esposa e hijo.

Los cuerpos envueltos en bolsas negras se colocaron junto al edificio. Los residentes del área dijeron que no era la primera vez que su distrito había sido atacado.

Oleksandr Khilko, quien llegó al sitio después de que un misil golpeó el edificio donde vivía su hermana, contó con la audición de gritos de personas atrapadas debajo de los escombros. Se las arregló para sacar a tres sobrevivientes, incluido un niño.

«Es inhumano y sorprendente civiles», dijo Khilko, su ropa cubierta de polvo y las puntas de sus dedos ennegrecidos con hollín. «Con cada celda de mi cuerpo quiero que esta guerra termine lo antes posible. Espero, pero cada vez que suena la alarma de ataques aéreos, me temo», agregó.

El operador ferroviario nacional de Ucrania, Ucrzaliznytsia, reportó daños a su infraestructura en las regiones de Vinnytsia y Kiev, lo que lleva a retrasos y redirios de trenes, informó AP.

Esta huelga representa el primer gran dron ruso combinado y asalto de misiles a Kyiv desde Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Se reunió al presidente ruso Vladimir Putin en Alaska a principios de este mes para discutir las vías potenciales para poner fin a la guerra en Ucrania. Si bien los esfuerzos diplomáticos inicialmente parecían ganar impulso después de la reunión, han surgido pocos pasos concretos para avanzar el proceso.

Los líderes occidentales han acusado a Putin de detener las negociaciones de paz, mientras que las fuerzas rusas continúan avanzando más profundamente en Ucrania. Los oficiales militares ucranianos reconocieron esta semana que las tropas rusas habían entrado en una octava región de Ucrania mientras continuaban su impulso por más territorio.

Zelenskyy ha pedido sanciones más difíciles de los Estados Unidos para paralizar la economía rusa, en caso de que Putin no muestre cualquier intención genuina de poner fin al conflicto. Reiteró su demanda de sanciones más fuertes después del ataque del jueves.

«Todos los plazos ya se han roto, se arruinaron docenas de oportunidades para la diplomacia», dijo Zelenskyy.

Trump, frustrado con la demora de Putin en responder a una propuesta estadounidense de conversaciones directas de paz con Zelenskyy, comentó el viernes que esperaba decidir sobre los próximos pasos dentro de dos semanas si tales conversaciones no estaban programadas.

