El ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde de Houthi en la capital de Yemen







Un Ataque aéreo israelí Mató al primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Sanaa, dijeron los hutíes el sábado. Ahmed al-Rahawi fue el funcionario hutí de más alto rango que fue asesinado en la campaña israelí estadounidense contra los rebeldes respaldados por iraníes, informó la agencia de noticias AP.

Al-Rahawi fue asesinado en la huelga del jueves en Sanaa junto con varios ministros, dijeron los hutíes en un comunicado. Otros ministros y funcionarios resultaron heridos, agregó la declaración, sin proporcionar más detalles.

El Hutí La declaración dijo que el primer ministro fue atacado junto con otros miembros de su gobierno durante un «taller de rutina en poder del gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado», informó AP.

La huelga del jueves ocurrió cuando la estación de televisión de propiedad rebelde estaba transmitiendo un discurso de Abdul Malik al-Houthi, el líder secreto del grupo, en el que actualizó a los espectadores sobre los desarrollos de Gaza y prometió represalias contra Israel. Los altos funcionarios hutíes tradicionalmente se reúnen para ver los discursos pregrabados de Al-Houthi.

Al-Rahawi no era parte del círculo interno alrededor de Al-Houthi que supervisa los asuntos militares y estratégicos del grupo. Su gobierno, como los anteriores, manejó la administración civil diaria en Sanaa y otras áreas controladas por Houthi, informó AP.

La huelga que mató al primer ministro llegó a una reunión de líderes hutíes en una villa en Beit Baws, una antigua aldea en el sur de Sanaa, dijeron tres líderes tribales a Associated Press. Hablaron bajo condición de anonimato citando el miedo a las represalias.

El jueves, el ejército israelí dijo que «precisamente golpeó un objetivo militar del régimen terrorista hutí en el área de Sanaa en Yemen». A última hora del sábado, confirmó en un comunicado que Al-Rahawi había sido asesinado «junto con altos funcionarios adicionales», diciendo que los objetivos fueron responsables de «acciones terroristas» contra Israel.

«Yemen soporta mucho para la victoria del pueblo palestino», dijo Al-Rahawi después de que una huelga israelí la semana pasada llegó a una instalación propiedad de la principal compañía petrolera del país, controlada por los rebeldes, así como una planta de energía.

La huelga del 24 de agosto se produjo tres días después de que los hutíes lanzaron un misil balístico hacia Israel, que su ejército describió como la primera bomba de clúster que los rebeldes habían usado contra él desde 2023.

Al-Rahawi provenía de la provincia sur de Abyan y había sido un aliado del ex presidente yemení Ali Abdullah Saleh. Se unió a los hutíes cuando invadieron a Sanaa, junto con gran parte del norte y centro de Yemen en 2014, marcando el comienzo de la larga guerra civil. Fue nombrado primer ministro en agosto de 2024.

Estados Unidos e Israel lanzó ataques aéreos y navales contra los hutíes en respuesta a sus ataques con misiles y drones contra Israel y en barcos en el Mar Rojo. Los hutíes dijeron que sus ataques estaban en solidaridad con los palestinos, y sus huelgas en los últimos dos años han interrumpido el envío en el Mar Rojo, a través del cual aproximadamente USD 1 billón de bienes pasan anualmente.

Los huelgas estadounidenses e israelíes han matado a docenas de personas en Yemen. Una huelga estadounidense en abril golpeó una prisión que tenía a los migrantes africanos en la provincia del norte de Sadaa, matando al menos a 68 personas e hiriendo a otras 47.

Ahmed Nagi, analista principal de Yemen de Crisis Group International, un grupo de expertos con sede en Bruselas, calificó el asesinato del primer ministro de Houthi como un «retroceso serio» para los rebeldes.

Dijo que la operación marca un cambio israelí de golpear la infraestructura de los rebeldes a atacar a sus líderes, incluidas las cifras militares superiores, que «plantea una mayor amenaza para su estructura de comando».

En mayo, el Triunfo La administración anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de detener los ataques contra el envío. Los rebeldes, sin embargo, dijeron que el acuerdo no cubrió los ataques contra los objetivos que consideraron alineados con Israel.

(Con entradas AP)





