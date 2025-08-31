El ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde de Houthi en la capital de Yemen







Un ataque aéreo israelí mató al primer ministro del gobierno de hutí rebelde controlado en Capital de Yemen Sanaa, dijeron los hutíes el sábado. Fue el funcionario hutí más alto asesinado en la campaña israelí estadounidense contra los rebeldes respaldados por iraníes. Ahmed al-Rahawi fue asesinado en la huelga del jueves en Sanaa junto con varios ministros, dijeron los rebeldes en un comunicado. Otros ministros y funcionarios resultaron heridos, agregó la declaración sin proporcionar detalles.

El primer ministro fue atacado junto con otros miembros de su gobierno controlado por Houthi durante un «taller de rutina en poder del gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado», dijo la declaración de Houthi.

La huelga del jueves tuvo lugar cuando la estación de televisión de propiedad rebelde estaba transmitiendo un discurso de Abdul Malik al-Houthi, el líder secreto del grupo rebelde, en el que compartía actualizaciones sobre los últimos desarrollos de Gaza y prometen represalias contra Israel. Sénior Hutí Los funcionarios solían reunirse para ver los discursos pregrabados de Al-Houthi.

Al-Rahawi no era parte del círculo interior alrededor de Al-Houthi que dirige los asuntos militares y estratégicos del grupo. Su gobierno, como los anteriores, tenía la tarea de ejecutar los asuntos civiles cotidianos en Sanaa y otras áreas controladas por los huthi. La huelga que mató al primer ministro atacó una reunión para los líderes hutíes en una villa en Beit Baws, una antigua aldea en el sur de Sanaa, dijeron tres líderes tribales a Associated Press. Hablaron bajo condición de anonimato porque temían repercusiones.

El jueves, el ejército israelí dijo que «precisamente golpeó un objetivo militar del régimen terrorista hutí en el área de Sanaa en Yemen».

`Yemen perdura mucho para la victoria del pueblo palestino, ‘Al-Rahawi había dicho después de un Huelga israelí La semana pasada, eso llegó a una instalación propiedad de la compañía petrolera principal de la país, que está controlada por los rebeldes en Sanaa, así como una planta de energía. La huelga del 24 de agosto se produjo tres días después de que los hutíes lanzaron un misil balístico hacia Israel que su ejército describió como la primera bomba de clúster que los rebeldes habían lanzado desde 2023.

El primer ministro provenía de la provincia sur de Abyan, y fue un aliado del ex presidente de Yemeni, Ali Abdullah Saleh. Se alió con los hutíes cuando los rebeldes invadieron a Sanaa, y gran parte del norte y centro del país en 2014, iniciando la guerra civil de larga data del país. Fue nombrado primer ministro en agosto de 2024.

Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña aérea y naval contra los hutíes en respuesta al misil de los rebeldes y los ataques con aviones no tripulados contra Israel y en los barcos en el Mar Rojo. Los hutíes atacaron los barcos en respuesta a la guerra en Gazadiciendo que estaban actuando en solidaridad con los palestinos. Sus ataques en los últimos dos años han volcado el envío en el Mar Rojo, a través de los cuales aproximadamente USD 1 billón de bienes pasan cada año.

Los huelgas estadounidenses e israelíes mataron a docenas de personas en Yemen. Una huelga estadounidense en abril golpeó una prisión que tenía a los migrantes africanos en la provincia del norte de Sadaa, matando al menos a 68 personas e hiriendo a otras 47. Ahmed Nagi, analista principal de Yemen de The Crisis Group International, un grupo de expertos con sede en Bruselas, calificó el asesinato del Primer Ministro Houthi como un «retroceso serio» para los rebeldes.

Dijo que marca un cambio israelí de golpear la infraestructura de los rebeldes a atacar a sus líderes, incluidos los senior. figuras militaresque «plantea una mayor amenaza para su estructura de comando». En mayo, la administración Trump anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de un fin de los ataques contra el envío. Los rebeldes, sin embargo, dijeron que el acuerdo no incluía detener los ataques contra los objetivos que creía que estaban alineados con Israel.

