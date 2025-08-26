





Un Huelga israelí Llegó a un hospital principal del sur de Gaza el lunes, matando a 15 personas según los registros del hospital. Las víctimas en el cuarto piso del Hospital Nasser fueron asesinadas cuando un misil golpeó y fue seguida en el mismo lugar por otro misil momentos después cuando llegaron los equipos de rescate, dijo el ministerio. El Hospital Nasser de Khan Younis, el más grande del sur de Gaza, ha resistido redadas y bombardeo durante 22 meses de guerra, con funcionarios que citan escasez críticas de suministros y personal.

Cuatro periodistas matados

Entre los 15 asesinados había cuatro periodistas, incluida Mariam Dagga, de 33 años, un periodista visual que había trabajado para Associated Press desde el comienzo de la guerra. Dagga informó recientemente sobre Hospital Nasser Los médicos que luchan por salvar a los niños sin problemas de salud previos que murieran o se desvanecían de la inanición. Al Jazeera y Reuters también confirmaron que sus periodistas y trabajadores independientes estaban entre los asesinados. Un total de 192 periodistas han sido asesinados en Gaza en el conflicto de 22 meses.

Desarmando a Hezbolá

Israel reconoció la decisión del gobierno libanés, dirigida por el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, de trabajar hacia el desarme de Hezbolá a fines de 2025. Israel declaró que está listo para apoyar al Líbano en estos esfuerzos y señaló que si se realizaba el desarme, consideraría medidas recíprocas, incluida una reducción gradual de la presencia militar israelí en cinco ubicaciones del sur del Líbano.

‘Hamas dirigido a civiles en Gaza’

Coordinador de actividades gubernamentales en los territorios, Maj Gen Ghassan Alian, publicó el lunes una serie de videos sobre X que muestra a los agentes de Hamas golpeando, abusando y disparando Gaza residentes. «El metraje ilustra cómo Hamas oprime a la población, abusa de los civiles y usa la violencia para mantener su regla sangrienta y consolidar su poder», dijo.

