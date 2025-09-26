El ataque aéreo israelí en el área de Shati de Gaza mata al terrorista de Hamas Wael Matria







Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y Shin Bet (Servicio de Seguridad General Anti-Terror de Israel) atacó el área de Shati en Gaza y, en un ataque aéreo, eliminó al terrorista Wael Matria, quien se desempeñó como comandante de la sección Nahkba en el Batallón Shati de la Organización Terrorista de Hamas en el área de la ciudad de Gaza.

El terrorista Wael Matria participó en la redada en el Nahal Oz Militar Outpost en la masacre el 7 de octubre, y como parte de su papel durante la guerra, promovió las tramas terroristas contra las fuerzas de las FDI en la Franja de Gaza.

