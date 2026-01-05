El ataque a Venezuela constituye una aplicación de la ley, no una invasión

Washington, VIVA – Ministro de Asuntos Exteriores Estados Unidos de América (EE.UU.) Marco Rubio dice que la operación estadounidense en Venezuela no requiere la aprobación del Congreso porque no es una invasión u ocupación militar, sino más bien una operación policial para arrestar presidente de venezuela Nicolás Maduro.

«Esta no es una acción que requiera la aprobación del Congreso. De hecho, es poco probable que requiera la aprobación del Congreso porque no es una invasión ni una operación militar prolongada», dijo Rubio a NBC News cuando se le preguntó por qué el presidente estadounidense Donald Trump no buscó la aprobación del Congreso antes de la operación.

«Esta fue una operación muy precisa y sólo duró unas pocas horas. Esta operación también fue muy sensible. No fue un ataque a Venezuela, sino más bien una operación policial», continuó Rubio.



Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

El sábado 3 de enero, Trump afirmó que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Venezuela que resultó en el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado al exterior.

Varios medios informaron sobre una explosión en Caracas y vincularon la operación a la unidad estadounidense Delta Force.

El New York Times, citando a un alto funcionario venezolano, informó que al menos 40 personas murieron, entre militares y civiles.

Las autoridades venezolanas dicen que no tienen información sobre el paradero de Maduro y exigen pruebas de que todavía está vivo.

Luego, Trump compartió una foto que, según él, mostraba a Maduro a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima.

Los medios estadounidenses también transmitieron el aterrizaje en el estado de Nueva York de un avión que supuestamente transportaba a Maduro y su esposa, quienes luego fueron escoltados por decenas de agentes del orden.

Varios miembros del Congreso estadounidense condenaron la operación como ilegal, mientras que la administración Trump destacó que Maduro sería procesado.

La Cancillería de Venezuela dijo que llevaría el asunto a organismos internacionales y solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para el 5 de enero.

La Cancillería rusa expresó su solidaridad con Venezuela.

Moscú expresó su profunda preocupación por los informes sobre el traslado forzoso de Maduro y su esposa en lo que llamó una agresión estadounidense, exigiendo su liberación y pidiendo medidas para evitar una mayor escalada en relación con Venezuela. (Hormiga)