El asunto amarillo recoge el «luchador» de Anagram, «la hierba más verde»

Salida de ventas boutique El asunto amarilloDirigido por Steve Bestwick, ha tomado los derechos de ventas internacionales a dos características producidas por la etiqueta escandinava de Studio TF1 Anagram. Ambos títulos, «Noruega» Fighter «y Suecia» La hierba más verde «, se lanzarán en Haugesund’s Nuevas películas nórdicas Trabaja en progreso el 21 de agosto.

En su debut en el debut «Fighter», copriminado con Nina Anderson, el actor convertido en escritor y director Iraasj Asanti rastrea a la joven luchadora de MMA Sara, dividida entre la razón y la emoción. Aunque prometió a un hombre a través de un matrimonio arreglado, se siente cada vez más atraída por su compañera de práctica femenina de MMA. Al mismo tiempo, ella ayuda a su padre en su tienda Halal mientras continúa sus estudios económicos en la universidad. Pero Sara tiene que elegir. Y rápido.

En el papel principal, el talento en rápido estado Sofía Tjelta de la serie de Netflix «Midsummer Night», que pronto aparecerá en «The Entertainment Is Down» de Ruben Östlund. Los coprotagonistas incluyen Maja Christiansen («Rod Nock») y Deniz Kaya («Pørni»).

Deseoso de contar una historia original que «reflejaría la diversidad de Oslo, y al mismo tiempo mostrar los conflictos internos que aparecen cuando el amor, la cultura y los valores familiares chocan», Asanti dijo que encontró en la comunidad de MMA «un telón de fondo natural, un lugar donde la fuerza física y la disciplina contrasta con la vulnerabilidad que sientes cuando te arriesgas a ser cancelado por quién eres».

«Espero que esto atraiga a una audiencia amplia, tanto a aquellos que lo han experimentado ellos mismos como a quienes conocen a alguien que lo ha hecho», agregó.

Estilísticamente, la foto será «realista y cruda, con primeros planos, para atrapar la fuerza y la vulnerabilidad de los personajes». La autenticidad también se derivará de la luz natural y las ubicaciones en el este de Oslo, mientras que los colores azules y grises resaltarán «la dura vida cotidiana, pero también la esperanza y la libertad», dijo Asanti.

Bestwick señaló: «La película tiene una hermosa especificidad cultural y tiene potencial para llegar a una audiencia más amplia con el componente de MMA. El conflicto interno de Sara refleja la intensidad de su entrenamiento y temas de expectativas familiares y el amor prohibido hace que esta historia que creemos puede resonar con audiencias internacionales».

Combatiente

Cortesía de anagram

Producido por Ole Marius Araldsen de Anagram Noruega, en coproducción con Mia Welin de Anagram Suecia, la película está respaldada por el Norwegian Film Institute, Oslo Fond Fond y NRK. Fidalgo en Noruega y Folkets Bio en Suecia manejará los lanzamientos teatrales, que se establecen a fines de 2026.

En un género totalmente diferente, «la hierba más verde» es una comedia romántica ambientada en Malmö, en la que el sajsa infiel arregla para que su compañero Olivia también lo engañe, para disminuir su culpa, esperando que ambos eventualmente se perdonen entre sí. Pero las cosas no salen según lo planeado. El elenco del conjunto sueco toma en Vilhelm Blomgren («Gösta», «Midsommar»), Anna ASP («Beck»), Maria Nohra («Ronja, la hija del ladrón») y Cedomir Glisovic («Soy Zlatan»).

«Es una mezcla de experiencia personal, historias de amigos y una generosa ayuda de imaginación», dijo el escritor/director sueco Kim Sundeck sobre su debut. «Básicamente, son los comederos que crecí observando, ¡si tuvieran más estrés, peores decisiones y mucho menos amor eterno!»

«Es atrevido, significativo y encantador con una pizca de caos», agregó Bestwick, que siente que las dos nuevas elecciones tienen una cualidad destacada, muy necesaria en el mercado competitivo actual.

«Necesitas títulos distintivos que tengan algo de ventaja comercial, no solo el potencial del festival».

Producido por Ann Lundberg de Anagram Suecia, «The Greenest Grass» está asociada por la película I Skåne, SVT y Nonstop Entertainment, con el apoyo del Instituto de Cine Sueco. Nonstop manejará la distribución en los nórdicos.

El asunto amarillo es parcialmente propiedad de Scandi Banner de Studio TF1, Helsinki-filmi de Finlandia, Marianna Films y Visiorex. Tras una reorganización reciente de la compañía, el ejecutivo de ventas de mucho tiempo Bestwick fue ascendido a CEO en mayo pasado, luego de la partida de Karoliina Dwyer, nombrada VP Adquisiciones para Kino Lorber. Su equipo incluye a la coordinadora de ventas Anniina Voitila, la ejecutiva de ventas Alexandra Cruz y la gerente de ventas y festival Wen-yung Chang.

Fotos destacadas en la otra etiqueta de la tienda de ventas The Yellow Affair by Studio TF1 Termina en los «Dreamers» seleccionados por Berlin Panorama y «Punching the World» de Berlin Perspectives.

Las nuevas películas nórdicas se extienden durante el 19 al 22 de agosto en Haugesund, paralelo al Festival Internacional de Cine Noruego.