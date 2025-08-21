





Astronauta indio Shubhanshu Shukla regresó a la India después de una misión exitosa a la Estación Espacial Internacional. Emocionado después de la misión, el jueves expresó la esperanza de que pronto alguien viajara al espacio «desde nuestra propia cápsula, desde nuestro cohete, desde nuestro suelo».

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, mientras se dirigía a una conferencia de prensa, el capitán del grupo Shukla declaró: «La experiencia de primera mano de la misión ISS fue invaluable y mucho mejor que cualquier capacitación».

Shukla también agregó: «Bharat Abhi Bhi Saare Jahaan Se Achcha Lagta Hai», haciéndose eco de las palabras por primera vez por el astronauta indio Rakesh Sharma después de su misión Spactor en 1984.

En su misión Axiom-4, Shubhanshu Shukla dijo que la experiencia de la misión ISS sería muy útil para la propia de la India. Gaganyaan Misión, y que había aprendido mucho durante el año pasado como parte de su entrenamiento.

Hablando con los medios de comunicación sobre su misión espacial, Shukla dijo: «No importa cuánto entrenamiento haya hecho, incluso después de eso, cuando te sientas en el cohete y los motores encienden, cuando se incendian, creo que es una sensación muy diferente», según lo citado por PTI.

El astronauta dijo además: «No había imaginado cómo se sentiría, y en realidad estaba corriendo detrás del cohete durante los primeros segundos, y me tomó algo de tiempo alcanzarlo. Desde ese momento hasta el momento en que salpicamos, la experiencia fue increíble. Fue tan emocionante y tan sorprendente que realmente he estado luchando para encontrar palabras para que usted pueda vivir a través de mi experiencia a través de mis palabras», tan sorprendente por Ani.

Más temprano el lunes, el Lok Sabha discutió brevemente el primer astronauta de la India a bordo del Estación espacial internacional – Rol de Criticador del Programa Espacial para ‘Viksit Bharat para 2047’.

Apreciando el logro de Shukla, Orador de Lok Sabha sobre Birla Capitán del grupo felicitado Shubhanshu Shukla.

Birla dijo: «En esta ocasión, la Casa da la bienvenida al Capitán del Grupo de la Fuerza Aérea Shubhanshu Shukla a la India. Su misión espacial y su regreso exitoso no son simplemente sobre el éxito de la misión, sino una cuestión de orgullo e inspiración para los ciudadanos indios. El logro de Shukla es una inspiración para los jóvenes», según lo citado por Ani.

(Con entradas de ANI y PTI)





