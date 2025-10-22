El aspirante indio al Oscar ‘Homebound’ inaugurará el festival de cine de Dharamshala

la india Festival Internacional de Cine de Dharamshala regresará a las estribaciones del Himalaya para su 14ª edición, abriendo con “Confinado en casa” y cerrando con el premio de Venecia de Anuparna Roy “Canciones de árboles olvidados.”

Del 30 de octubre al 2 de noviembre en la Aldea Infantil Tibetana de Upper Dharamshala, el DIFF se ha establecido como uno de los principales escaparates de cine independiente de la India, atrayendo a cineastas y audiencias de todo el mundo a su plataforma no competitiva.

“Homebound” de Ghaywan, adaptado de un artículo del New York Times de 2020 escrito por Basharat Peer, sigue a dos amigos de la infancia de una aldea del norte de la India que aspiran a convertirse en agentes de policía. La película, que se estrenó en Cannes, explora cómo las crecientes presiones ponen a prueba su amistad mientras buscan respeto y oportunidades.

El festival continúa su asociación con el Festival de Cine de Sydney, dando la bienvenida a dos películas australianas y a sus realizadores: la extraña película de ciencia ficción de Emma Hough Hobbs y Leela Varghese “Lesbian Space Princess” y “The Wolves Always Come at Night” de Gabrielle Brady, la película nominada al Oscar de Australia.

Los aspectos más destacados de la programación incluyen la película de Bután al Oscar “I, The Song” de Dechen Roder; “Cactus Pears”, ganadora del Gran Premio del Jurado de Sundance, de Rohan Parashuram Kanawade; El idioma irlandés de Rich Peppiatt “Rótula“; y el documental de Raoul Peck “Orwell 2+2=5”.

El cartel también incluye “Romería” de la directora española Carla Simón y la película de Hlynur Pálmason en Cannes “The Love That Remains”. El festival acogerá una clase magistral con el aclamado cineasta indio Kiran Rao.

La noche de clausura pertenece a “Songs of Forgotten Trees” de Anuparna Roy, que ganó el premio Horizons al mejor director en el Festival de Cine de Venecia a principios de este año. El drama ambientado en Mumbai sigue a una actriz migrante y trabajadora sexual que subarrenda su apartamento a un trabajador de un centro de llamadas, formando un vínculo frágil.

La directora de programación Bina Paul ha seleccionado un cartel que incluye al hijo de Andrey Tarkovsky presentando en persona el documental “Andrey Tarkovsky: A Cinema Prayer”, que presenta imágenes de archivo poco comunes del legendario cineasta ruso.

Dharamshala es mejor conocida internacionalmente como la sede del Dalai Lamaque reside allí desde su exilio del Tíbet en 1959. Los directores del festival, Ritu Sarin y Tenzing Sonam, son cineastas por derecho propio. Sus crónicas de la condición tibetana, incluidas “Dreaming Lhasa” de 2005, “The Sun Behind the Clouds: Tibet’s Struggle for Freedom” de 2010 y “The Sweet Requiem” de 2018, han recibido considerables reproducciones en festivales, incluso en Toronto y San Sebastián. La última aventura de la pareja, uno de los cortometrajes de la película de antología tibetana “State of Apátrida”, se estrenó en Busan en 2024.

«Nunca nos propusimos convertirnos en uno de los festivales independientes más destacados del país. Simplemente creíamos que el cine significativo merecía un hogar en las montañas», dicen Sarin y Sonam. «DIFF ha crecido orgánicamente durante 14 años, no a través de flash o exageración, sino a través de la pasión de los cineastas, la confianza de nuestras audiencias y la comunidad que regresa año tras año».

El DIFF sigue siendo deliberadamente no competitivo y prioriza el diálogo sobre los premios. El festival le da crédito a los cines digitales inflables del socio tecnológico PictureTime por llevar el cine independiente a esta remota ubicación montañosa.