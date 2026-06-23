El aspecto Steam Machine Companion Cube está disponible para pedidos por adelantado

TL;DR Valve acaba de compartir los detalles iniciales de las ventas de Steam Machine.

dbrand también inició pedidos anticipados para su máscara personalizada que convierte la consola en un Portal Companion Cube.

El Companion Cube en sí tendrá un costo de $ 99,95 o está disponible como paquete de lujo por $ 129,95.

Los jugadores de PC ya tienen muchas opciones para sacar sus juegos de los monitores de los dormitorios y oficinas y colocarlos en las pantallas grandes de nuestras salas de estar, pero esto no ha detenido la demanda de una solución de hardware adecuada y dedicada de uno de los nombres más importantes de la industria: Steam. El otoño pasado, Valve anunció varios lanzamientos importantes de productos, incluida la consola Steam Machine, y esta semana finalmente obtuvimos detalles sobre cómo comenzarán esas (muy costosas) ventas. Mientras las cosas se preparaban para abrir, dbrand rápidamente publicó noticias sobre pedidos anticipados de un complemento verdaderamente inspirado en Steam Machine, un aspecto especial de Companion Cube.

Es posible que la “piel” no sea del todo correcta, ya que no se trata de una envoltura o pegatina de vinilo típica. La compañía ha diseñado una carcasa completamente en 3D hecha de poliuretano y policarbonato que recrea fielmente la apariencia del querido Companion Cube del clásico juego de rompecabezas en primera persona de Valve, Portal.

La atención al detalle aquí parece particularmente impresionante, brinda una apariencia cohesiva y al mismo tiempo incluye elementos funcionales como recortes para garantizar un buen flujo de aire, altura de las piernas ajustable, cubiertas extraíbles para los puertos de E/S frontales y una tira de paso para la barra de LED iluminada de Stream Machine.

Suena bastante bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué accesorios para máquinas de vapor de nivel S utilizarás?

Al igual que la Steam Machine, el Companion Cube de dbrand no es barato, pero aquí puedes elegir cuánto quieres gastar. Si puede vivir solo con el Cubo, dbrand le venderá lo que llama un paquete Poverty Cube por $ 99,95.

Sin embargo, si quieres derrochar, la configuración completa por $129.95 incluye una caja de lujo que se abre en un diorama de Test Chamber, un soporte de botón para apoyar tu Cube, tela de gamuza con incrustaciones de pastel (¡es una verdadera oferta!) e incluso un cuero personalizado para el controlador de vapor Test Chamber para completar realmente el look.

A diferencia de la propia Steam Machine, conseguir el Companion Cube parece bastante fácil. Los pedidos anticipados ya están abiertos en el sitio web de dbrand, con el lujoso Companion Cube que se enviará en septiembre y la opción básica Poverty Cube estará disponible para los clientes a partir de octubre.

Según dbrand, los pedidos anticipados están avanzando más rápido de lo esperado, lo que da a entender que Valve ya tiene un ganador con este nuevo hardware.