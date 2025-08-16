El asistente dijo que la lucha por MPOK ALPA para vivir la quimioterapia contra el cáncer durante los gemelos del embarazo

VIVA – Nina Carolina o conocida por el público MPOK ALPA murió Mundo el viernes por la mañana 15 de agosto de 2025. MPOK ALPA murió a la edad de 38 años debido a cáncer de mama que ha estado sufriendo durante algún tiempo.

El asistente, Tika, reveló que el tardío MPOK ALPA fue sentenciado a cáncer de seno desde el embarazo cuatro meses el año pasado.

«Entonces, desde embarazada, 4 meses fue sentenciado a un médico que sufría de cáncer de seno», dijo el asistente del intenso espectáculo infecisal de YouTube.

Tika reveló que el difunto MPOK Alpa ya había prohibido a su familia y amigos que revelara al público sobre el cáncer de seno que experimentó. Tika dijo que el difunto MPOK Alpa todavía estaba esperando el momento adecuado para descubrir su estado de salud. Pero hasta que murió el viernes todavía estaba ocultando la enfermedad.

«¿Es por qué de MPOK no quiere decir eso? MPOK siempre dice ‘No es el momento, si es hora de que me hable.

Tika también reveló cómo la lucha de MPOK ALPA se sometió a la quimioterapia contra el cáncer que tenía. En ese momento, MPOK ALPA afirmó haber sido triste por someterse a quimioterapia en un estado de embarazo gemelos.

«Así que cuatro meses de embarazo fueron condenados por cáncer, en un estado de embarazo tuvo que seguir la quimioterapia que la hacía triste extraordinaria. ¿Por qué? Porque el médico dijo que estaba embarazada de gemelos y que no todos podían tener gemelos embarazadas, pero debía enfrentarse una enfermedad extraordinaria», dijo.

A pesar de tener que someterse a quimioterapia durante su embarazo, MPOK ALPA está tratando de mantenerse fuerte frente a todos. Esto es lo que hace que Tika sea tan asombrado por el espíritu de MPOK ALPA.

«Tiene que estar cerrado, frente a la cámara debería estar alegre y tal vez sus amigos están prestando atención a la salud, debe pensarlo también. Era increíble, su espíritu era increíble. Mientras lo hubiera estado con él durante 8 meses, nunca había estado en ‘Gue Capek Banget’ nunca había ‘todo el tiempo, de repente de repente. Pero siempre él siempre se convenció a sí mismo cuando estaba saludable, el espíritu de la gente de él,», dijo.

Mientras tanto, durante la enfermedad, además de preparar siempre medicamentos, Tika también siempre proporciona tres ventiladores portátiles para ALPA. Porque cuando el calor tardío sintió dolor como ser pinchado por una aguja.

«Si de repente duele, si está en el lugar de disparo si es la misma letra, quiero decir que hay algo presionado por él. Prepare la medicina, así que compro un ventilador portátil de tres semillas porque cada vez que se siente caliente se siente inusualmente caliente, duele como ser apuñalado por la aguja. Pero frente a una cámara ordinaria», dijo.