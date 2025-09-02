El asistente de Trump Peter Navarro llama a Modi-Putin-Xi Unity en SCO Summit problemático







El principal asesor comercial del presidente de los Estados Unidos, Peter Navarro Primer Ministro Narendra ModiEl presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino Xi Jinping `problemático`, diciendo que el líder indio debe estar con Washington, Europa y Ucrania, no con Rusia.

Los comentarios de Navarro se produjeron después de que los tres líderes mostraron públicamente a Bonhomie al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en Tianjin el lunes.

«Es problemático. Es problemático», dijo Navarro en la Casa Blanca el lunes cuando se le preguntó sobre el ‘Show of Unity’ entre Modi, Xi y Putin.

«Fue una pena ver a Modi meterse en la cama como el líder de la democracia más grande del mundo con los dos mayores dictadores autoritarios del mundo, Putin y Xi jinping. Eso no tiene ningún sentido «, dijo el consejero principal de la administración Trump para el comercio y la fabricación.

Sus comentarios, y la exhibición de camaradería entre Modi, Putin y XI, se presentaron en el contexto de posiblemente la peor fase en las relaciones de India-Estados Unidos en más de dos décadas, con la tensión exacerbada por la política arancelaria del presidente Donald Trump y las constantes críticas de Nueva Delhi por su administración.

«No estoy seguro de lo que él (Modi) está pensando, particularmente porque India ha estado en una Guerra Fría y, a veces, una guerra caliente con China durante décadas. Por lo tanto, esperamos que el líder indio venga a ver que necesita estar con EE. UU. Y Europa y Ucrania y no con Rusia en esto y necesita dejar de comprar el petróleo», dijo Navarro.

La administración Trump ha impuesto aranceles recíprocos del 25 por ciento a la India y un 25 por ciento adicional de gravámenes para las compras de petróleo ruso de Delhi, lo que lleva las tareas totales impuestas a la India al 50 por ciento, entre las más altas del mundo.

India ha llamado a los aranceles impuestos por los Estados Unidos ‘injustificados e irrazonables’.

Defender su compra de petróleo crudo ruso, India ha mantenido que su adquisición de energía está impulsada por el interés nacional y la dinámica del mercado. Rusia se ha convertido en el principal proveedor de energía de la India desde que Occidente abofeteó a su petróleo crudo después de la invasión de Ucrania.





