El asistente de Prabowo enfatizó que el director de SMPN 1 Prabumulih fue cancelado, aclaró el alcalde

Prabumulih, viva – Eliminación polémica de Roni Ardiansyah de su posición como Director de escuela Smpn 1 prabumulihSouth Sumatra, finalmente cancelado. Roni ciertamente todavía sirvió y regresó al servicio en la escuela.

Esta noticia fue entregada directamente por el asistente del presidente Prabowo Subianto, Rizky Irmansyaha través de su cuenta personal de Instagram @rizky_irmansyah el martes 16 de septiembre de 2025.

«Está terminado. El director volverá al deber de la escuela original», escribió Rizky Irmansyah En la carga.

No solo Roni, un guardia de seguridad de la escuela que anteriormente también fue expulsado de SMPN 1 Prabumulih volverá a trabajar en su posición original.

«El guardia de seguridad también regresará al servicio en la escuela original», agregó Rizky.

Video viral roni llorando

Anteriormente, el público estaba ocupado discutiendo el video que muestra a Roni llorando después de ser retirado de su posición.

La narrativa en desarrollo establece que Roni fue eliminado debido a la reprimenda de los niños Alcalde de prabumulihArlan, quien fue encontrado con un automóvil a la escuela.

Refutación del alcalde

El alcalde de Prabumulih, Arlan, también proporcionó aclaraciones. Afirmó que la noticia que lo llamó retiró a Roni por reprender a su hijo era un Hoaks.

«No es cierto que lo elimine. Acabo de dar una reprimenda, no retirada del puesto de director de la escuela», dijo Arlan en su declaración.

También negó el problema de que su hijo trajo un automóvil a la escuela. Arlan enfatizó que nunca había emitido una orden de eliminación. Según él, el problema fue retorcido deliberadamente para causar ruido en la comunidad.

El guardia de seguridad fue arrastrado

Además de Roni, un guardia de seguridad de la escuela también fue arrastrado en este caso. Según los informes, el guardia de seguridad fue expulsado de la escuela después de reprimir al hijo de Arlan. Sin embargo, ahora se confirma que el guardia de seguridad volverá al servicio como de costumbre.