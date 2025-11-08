El asistente de estacionamiento viral en el evento de graduación de Unpad fija el precio en 40 mil IDR

Bandung, VIVA – Un video viral en las redes sociales muestra las acciones de varios hombres sospechosos de ser asistentes de estacionamiento salvaje en la ceremonia de graduación de la Universidad Padjadjaran (Unpad) en Bandung. Se dice que han establecido tarifas de estacionamiento irrazonables, a saber, Rp. 40.000 a Rp. 50.000 por vehículo.

Asistente de estacionamiento en el evento de graduación de Unpad Bandung Foto : Captura de pantalla de redes sociales

En el vídeo subido por uno de los internautas, se puede ver a los encargados del estacionamiento dirigiendo los vehículos de los padres de los graduados y a los invitados a una zona de estacionamiento determinada. Sin embargo, después pidieron elevadas cantidades de dinero, muy por encima de lo previsto oficialmente.

Quien subió el vídeo dijo que muchas familias de graduados se quejaron de las tarifas de estacionamiento. Peor aún, cuando se disponían a abandonar la zona, varios hombres vestidos con chaquetas grises y camisetas negras sin mangas volvieron a pedir dinero a la fuerza a varios visitantes.

«Muy inquietante», escribió quien subió el vídeo en su declaración.

Esta no es la primera vez que ocurre un fenómeno similar en la ciudad de Bandung. En el pasado, también solían molestar al público las acciones de los aparcadores ilegales que fijaban precios fuera de lo establecido. (Informe de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)