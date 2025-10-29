El asesor legal revela nuevos hechos sobre el divorcio de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf

VIVA – Caso de divorcio entre influencers de belleza Tasya Farasya y su marido, Ahmad Assegafvolvió a pasar a la siguiente ronda. El juicio que se celebró recientemente presentó una agenda probatoria por parte del imputado, donde se presentaron dos testigos para brindar información.

Los abogados de Tasya Farasya, Sangun Ragahdo y Fattah Riphat, dieron una explicación después de que tuvo lugar el juicio. En su declaración, Sangun reveló que aunque el juicio fue cerrado, su partido aún explicó el esquema de la agenda que se estaba llevando a cabo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

«La agenda de hoy es la evidencia del acusado. En esencia, generalmente esta evidencia es para probar el argumento del acusado para su negación. Anteriormente hubo dos testigos del acusado. Uno tenía dudas del acusado, el otro era la parte operativa de la construcción de la casa», dijo Sangun Ragahdo al equipo de medios el miércoles 29 de octubre de 2025.

Según Sangun, uno de los testigos presentados fue la parte operativa de la construcción de la casa. Explicó que el testigo brindó información sobre el proyecto de la casa que se decía estaba en construcción desde 2022.

«La construcción operativa de la casa es en realidad lo que se transmitió antes, sí, dijo que esta casa se está construyendo en 2022. Eso es todo, hice preguntas al departamento operativo… también dijo que estaba terminado en un 80 por ciento», dijo.

Sin embargo, Sangun enfatizó que la esencia de la demanda de Tasya Farasya no se trata en realidad de construir una casa, sino de algo más sustancial. Incluso dijo que el testimonio de los testigos del acusado en realidad fortaleció los argumentos presentados por su partido.

«Pero lo que es realmente interesante es que los argumentos de nuestra demanda no son en realidad sobre la casa, ¿verdad? Es sólo lo que se presenta, sí, lo somos, estos son los derechos del acusado. Así que si lo miramos, las razones de nuestra demanda en esta evidencia son realmente innegables», dijo Sangun.

Fattah Riphat también expresó lo mismo. Consideró que el testimonio del acusado en realidad fortaleció los argumentos de la demanda de Tasya.

«Sí, eso es lo que pensamos. Eso es lo que pensamos que habrá una conclusión. Sí, entonces lo que pensamos es que esta evidencia en realidad fortalece lo que postulamos para que también creamos y creamos en la decisión», explicó Fattah Riphat.