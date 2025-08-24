El asesor legal que descarga los hechos de Arya Daru Bahagia puede ser promovido a Finlandia, la policía incluso dice suicidio

Yogyakarta, Viva – Misterio de la muerte diplomático Young Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores), Arya Daru BlackSigue siendo un signo de interrogación en público. ¿Cómo podría un hombre que estaba ansioso por mirar el futuro que realmente llamó finalizar su propia vida?

El abogado de la familia, Nicholay Aprilindo, reveló un hechos sorprendentes. Arya Daru acaba de recibir un ascenso para trabajar en Finlandia. No solo eso, incluso ha preparado todo para llevar a su familia al país del norte de Europa.

«Eso, el fallecido se había preparado de tal manera que se mude a Finlandia, incluso cuidando el pasaporte para su esposa, para sus hijos, para sus padres, para sus suegros», dijo Tvonenews, el domingo 24 de agosto de 2025.

Nicholay dijo que Arya Daru estaba en la cima de su espíritu de vida. Quiere dar el mejor futuro para sus dos hijos que ahora están en la escuela secundaria y la escuela primaria, con una educación más decente en Finlandia.

«¿Cómo es una persona feliz la promoción del departamento, que ha preparado todo para sus hijos en Finlandia, traídos sus suegros, sus padres fueron traídos, cuando dejó todo lo que había hecho con suicidio?» dijo.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.