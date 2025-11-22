El asesor legal explica que Nadiem Makarim afirmó no estar involucrado en la adquisición de Google Cloud

Jacarta – Representante legal del ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek) nadiem Makarim, Dodi S. Abdulkadir, dio una explicación sobre la declaración de su cliente, quien admitió que no participó en la adquisición de Google Cloud en el Ministerio de Educación e Investigación y Tecnología.

Dodi también dijo que hasta ahora Nadiem no había recibido más noticias sobre el seguimiento de la investigación. caso esto es lo que se ha hecho kpk.

«En su declaración a los investigadores de KPK, el Sr. Nadiem explicó que el uso de Google Cloud estaba dentro del ámbito de los implementadores operativos del Ministerio de Educación y Cultura, en este caso el Centro de Datos y Tecnología de la Información (Pusdatin), por lo que no hubo participación del Sr. Nadiem como Ministro de Educación y Cultura en ese momento», dijo Dodi en Yakarta, el sábado 22 de noviembre de 2025.

«Por supuesto que puede entender si la Comisión para la Erradicación de la Corrupción no continúa con este asunto de Google Cloud porque no hubo ningún acto ilegal cometido por él porque la decisión de utilizar Google Cloud se tomó a nivel operativo, no a nivel ministerial», dijo.

Nadiem, dijo, espera recibir un trato legal justo.

«Pak Nadiem espera que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción implemente la igualdad y la objetividad en este asunto para garantizar que la justicia se lleve a cabo correctamente», dijo.

Anteriormente, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que el ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim era uno de los posibles sospechosos en el presunto caso de corrupción relacionado con la adquisición de Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura, antes de que se decidiera entregar el manejo del caso a la Fiscalía General.

«Sí, es el mismo NM», dijo el diputado interino para la Erradicación y Ejecución de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el jueves (20/11).

Asep transmitió esto para explicar con más detalle la declaración hecha por el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, el 18 de noviembre de 2025, a saber, que el posible sospechoso en el caso de Google Cloud era el mismo que el sospechoso en el caso de presunta corrupción en el programa de digitalización de la educación del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 en materia de adquisiciones. Chromebook a cargo de la Fiscalía General.

Dijo además que otro nombre que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción utilizó como posible sospechoso de Google Cloud fue el del ex personal especial Nadiem Makarim, a saber, Jurist Tan (JT).

A pesar de esto, dijo que hay posibles sospechosos que difieren del asunto tratado por Kejagung. «Hay algunas diferencias, pero en general es lo mismo», dijo. (Hormiga)