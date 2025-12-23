El asesor legal confirma que el yerno del exsecretario de MA, Nurhadi, no se encarga del caso

Jacarta – Asesor jurídico del secretario Corte Suprema (MAMÁ) NurhadiMaqdir Ismail dijo que no se puede asumir que darle dinero al yerno de Nurhadi, Rezky Herbiyono, sea dinero para cuidar. asunto.

Porque, dijo, el testigo presentado por el fiscal (JPU), Liyanto, afirmó que el dinero era una compensación por la gestión de la mina Clear and Clean (CnC).

«Por lo tanto, no tiene nada que ver con el caso», dijo Maqdir en la sesión de examen de testigos en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, citado por ANTARA, el martes 23 de diciembre de 2025.

Maqdir cuestionó entonces la pertinencia de la declaración de Liyanto, quien se consideró que no tenía conocimiento directo del propósito del envío de los fondos en cuestión en la acusación.

Se dijo que la declaración del testigo sólo estaba relacionada con la tramitación de permisos de negocios mineros (IUP), no con casos relacionados con sus clientes.

Por lo tanto, según él, esta condición plantea la pregunta de por qué esta información todavía se utiliza como parte de la construcción del caso.

«Bueno, lo que no queremos es que si miramos la acusación actual, parezca que los pagos recibidos por Rezky estaban relacionados con el señor Nurhadi, es decir, para manejar el caso», dijo.

Destacó la construcción de la acusación que se consideraba vinculaba una serie de flujos de fondos a la gestión del caso sin ir acompañada de pruebas directas.

Maqdir cree que sacar tales conclusiones es peligroso si se utiliza como base para un castigo. Destacó que el derecho penal requiere pruebas sólidas y testimonios válidos, es decir, basados ​​en lo que el testigo realmente vio, escuchó y experimentó.

Por lo tanto, dijo, el testimonio que se basa en conjeturas o interpretaciones no puede utilizarse como base jurídica justa.

La declaración de Maqdir en el juicio fue en respuesta al testimonio de Liyanto como director de PT Java Energy Semesta (JES), quien admitió haber dado a Rezky 11.000 millones de rupias.

Dijo que los fondos fueron otorgados para condicionar el caso civil relacionado con la tramitación del nuevo permiso de negocio de minería de carbón (IUP) de su familia, que avanzaba al nivel de casación en la Corte Suprema.

«Si no me equivoco, el rango es de seis IUP. Si no me equivoco, un IUP es de 1.500 millones de IDR o 2.000 millones de IDR, por lo que multiplicado por seis es alrededor de 11.000 millones de IDR», dijo Liyanto.