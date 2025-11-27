El asesino murió ahorcado, la policía revela el destino del caso de muerte de Álvaro

Jacarta – La policía metropolitana del sur de Yakarta confirmó que caso muerte Álvaro Kiano Nugroho (6), continuó a pesar de que Alex Iskandar, padrastro Al mismo tiempo, el asesino de Álvaro murió ahorcado.

«Con respecto a este caso, volveremos a preguntar, ¿qué pasará a continuación en este caso? Este caso todavía está en proceso de investigación, recopilaremos otras pruebas», dijo el jefe de policía del metro del sur de Yakarta, comisario de policía Nicolas Ary Lilipaly, el jueves 27 de noviembre de 2025.



Jefe de Policía del Metro de Yakarta Oriental, Comisionado de Policía Nicolas Ary Lilipaly

El exjefe de policía metropolitana de Yakarta Oriental dijo que su partido todavía está investigando si hay otras partes involucradas en este caso. Por tanto, el caso no ha sido detenido.

«Por el momento, la persona que ha decidido ser sospechoso es su padrastro, AI (Alex Iskandar), en persona. Todavía estamos investigando», dijo de nuevo.

Para tu información, la policía reveló que era un niño. perdido Un niño de 6 años llamado Álvaro Kiano Nugroho, fue encontrado muerto.

Así lo confirmó el jefe de policía de Pesanggrahan, el comisionado adjunto de policía, Seala Syah Alam. Se sabía anteriormente que Álvaro había estado desaparecido en la zona de Pesanggrahan, en el sur de Yakarta, durante ocho meses.

«Álvaro ha sido encontrado muerto», dijo Seala a los periodistas el domingo 23 de noviembre de 2025.

La policía metropolitana del sur de Yakarta también arrestó a un autor en relación con la muerte de Alvaro Kiano Nugroho (6). El sospechoso no era otro que su padrastro, Alex Iskandar.

El padrastro de Álvaro fue señalado como sospechoso, pero el perpetrador se suicidó. Se dice que Alex se suicidó en la sala de asesoramiento de la policía metropolitana del sur de Yakarta, la madrugada del domingo 23 de noviembre de 2025.

«El sospechoso es sospechoso de suicidarse en la sala de asesoramiento. No en la celda de detención», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, el lunes 24 de noviembre de 2025.

Como se informó anteriormente, la madre de Álvaro, Arumi, explicó el momento en que su hijo fue declarado desaparecido. Inicialmente, Álvaro recibió permiso para realizar las oraciones del Magreb en la mezquita cerca de su casa en el área de Ulujami, Pesanggrahan, en el sur de Yakarta.

«Sí, entonces era el mes de ayuno, ¿verdad? Por lo general, cada vez antes del atardecer iba a la mezquita cerca de la casa. No está muy lejos, pero ya salió por la tarde», dijo Arumi a los periodistas el jueves 17 de abril de 2025.