El asesino de Sachroni y 4 miembros de la familia en Indramayu fue arrestado, el inspector general Rudi Setiawan estaría abierto

Bandung, Viva- Los perpetradores que mataron a cinco víctimas asesinato Uno familia en el distrito IndramayuWest Java, arrestado. Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, el comisionado de policía Hendra Rochmawan lo confirmó.

«Hemos asegurado al sospechoso», dijo, el lunes 8 de septiembre de 2025.

La atmósfera de la residencia de cinco víctimas encontradas enterradas en Indramayu

Aun así, no detalló cuántos perpetradores y quiénes son sus identidades. Porque, Kapolda Jawbar, el inspector general de policía Rudi Setiawan planea liderar la exposición del caso.

«Transmitiremos más detalles», dijo.

El incidente se reveló por primera vez, después de que los residentes informaron un olor picante de Casa que ha estado cerrado por unos días.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Indramayu, el comisionado adjunto de la policía, Tarno, cuando los oficiales examinaron la casa, encontraron montículos de tierra en la parte posterior. Después de cavar hay cinco cuerpo que consta de tres adultos y dos niños.

«Se estima que la víctima murió unos días antes de que se encontrara. El resultado exacto de la muerte está esperando los resultados de la autopsia», dijo Tarno.

De los resultados de la escena del crimen (TKP), la policía aseguró una serie de pruebas en forma de azadas, pequeños cubos, láminas y lonas azules que tienen manchas de sangre. Los cinco cuerpos son una familia, a saber, Sachroni (76), su hijo Budi Awaludin (40), su hijo, Euis Juwita Sari (37) y un niño de siete años y un niño pequeño.