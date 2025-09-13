El asesino de niños de 5 años que fue encontrado muerto en un saco fue arrestado

Kendari, Viva – Policía de resort South Konawe arrestó a los presuntos perpetradores asesinato niño cinco años cuyos cuerpos fueron encontrados dentro bolsa En la aldea de Tolu Wonua, distrito de Mowila, regencia del sur de Konawe, sureste de Sulawesi, sábado.

El jefe de policía de la policía de South Konawe, el comisionado senior de policía, Febry Sam, cuando se reunió en Kendari, dijo el sábado que el arresto de los presuntos perpetradores del asesinato con las iniciales A (21) fue gracias a la cooperación con la Dirección de Investigación Penal y la Unidad K9 de la Policía Regional del Sureste de Sulawesi.

«Alhamdulillah, los resultados del seguimiento (K9 Dog) conducen a un punto después de que le dimos a una de las víctimas de la ropa de las víctimas. (K9 Dog) la dirección a una de las casas de los residentes con las iniciales A para que los residentes que nos aseguramos a la estación de policía», dijo Febry.

El equipo SAR combinado al evacuar el cuerpo del niño en un saco Foto : Entre/Ho-Basararnas Kendari

Basado en los resultados del examen de los presuntos perpetradores del asesinato, explicó Febry, se sabe que los motivos iniciales de los perpetradores tienen el corazón de matar la vida de las víctimas debido al acoso sexual cometido contra la víctima con las iniciales NNA (5).

«El motivo inicial que hicimos fue el acoso sexual», dijo.

Febry reveló que en la investigación, su personal también confiscó varios elementos de evidencia, incluidas almohadas de mantas, paranes, sandalias de víctimas, maletas y pantalones de víctimas en el hogar A.

«En la actualidad se ha asegurado en la estación de policía con los perpetradores para que se profundicen», agregó Febry.

También agregó que, según los resultados de la coordinación con el jefe de la aldea de Tolu Wonua, la Policía Regional del Sur de Konawe había desplegado un número de personal para llevar a cabo seguridad en la casa del perpetrador, en anticipación de varias cosas indeseables.

Anteriormente, la Policía Regional del Sur de Konawe investigó el caso del descubrimiento del cuerpo de un niño de cinco años cuyos cuerpos se encontraron en capturas en el Jardín de Tolu Wonua Village, distrito de Mowila, regencia del sur de Konawe, sudeste de Sulawesi.

El jefe de policía de South Konawe, AKBP, Febry Sam, dijo que su partido había desplegado un equipo de identificación de la Unidad de Investigación Criminal para llevar a cabo la escena del crimen e investigó el supuesto asesinato del hijo de la víctima con las iniciales NNA (5).

«El equipo de identificación ha realizado un examen y ha asegurado algunas pruebas. También hemos coordinado con el Ditreskrimum y también la policía regional del sureste de Sulawesi para respaldar», dijo Febry. (Hormiga)