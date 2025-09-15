El asesinato del hombre de origen indio en Dallas Spurs Trump crítica a la aplicación fronteriza







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha denunciado la brutal decapitación de un gerente de motel de origen indio en Dallas, supuestamente por un inmigrante cubano indocumentado con antecedentes penales anteriores, a quien llamó un «extranjero ilegal». Al publicar en la verdad, su plataforma de redes sociales, Trump dijo que el asaltante debería haber sido deportado, culpando a lo que llamó políticas indulgentes de su predecesor Joe Biden. «Ser suave con estos delincuentes inmigrantes ilegales ha terminado», dijo.

Chandra Mouli «Bob» Nagamallaiah, de 50 años, originario de Karnataka, fue atacado con un machete el 10 de septiembre en el Downtown Suites Motel, donde vivió y trabajó. El asalto, realizado frente a su esposa e hijo de 18 años, ha sacudido profundamente a la comunidad india-estadounidense. El acusado, Yordanis Cobos-Martinez, de 37 años, ha sido acusado de asesinato capital.

Funcionarios de inmigración de EE. UU. Confirmaron que fue detenido previamente, pero liberado en enero de 2025 después de que Cuba se negó a aceptar su deportación. El funeral de Nagamallaiah tuvo lugar el 13 de septiembre en Montículo de floresTexas, al que asistieron familiares y amigos cercanos. Una recaudación de fondos para apoyar a su familia ha recaudado más de USD 321,326. El asesinato ha renovado el debate sobre la aplicación de la inmigración y los desafíos que enfrentan las autoridades estadounidenses cuando los países se niegan a aceptar a los deportados.

