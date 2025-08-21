«Asesinato como bellas artes», el thriller de misterio victoriano del autor bestseller David Morrell, mejor conocido como el creador de John Rambo Y el escritor de «First Blood», se adaptará a una serie de televisión.

Los derechos de la novela han sido comprados por un estándar más alto y Harris Films, con la serie preparada para marcar el primer proyecto de televisión para un estándar más alto, lanzado el año pasado por el ex presidente de Millennium Jeffrey Greenstein.

Ambientada en la década de 1850 en Londres, la novela combina los hechos y la ficción, ya que sigue a Thomas de Quincey, la vida real y el otorio de opio y ensayista de opio, como está implicado en una serie de asesinatos horripilantes que parecen estar inspirados en su propio ensayo sensacional, «en el asesinato considerado como una de las bellas artes». Para despejar su nombre, De Quincey debe asociarse con su brillante hija Emily y un par de detectives de Escocia Patio para detener a un asesino que está convirtiendo la teoría en una práctica mortal.

«David Morrell ofrece una vez más, esta vez con un misterio de asesinato fascinante tan único en el entorno y la narrativa que el asesinato se convierte en ‘una bellas artes'», dijo Greenstein. «La novela representa los primeros asesinatos en masa publicitados en la historia inglesa, mucho antes de Jack the Destripador. Estos asesinatos literalmente paralizaron a Londres y toda Inglaterra».

David Harris de Harris Films producirá productores ejecutivos junto a Greenstein, con Thayer Juergens produciendo y Rebecca Raichek supervisando el desarrollo en nombre de un estándar más alto.

«Dada la fascinación de hoy con el verdadero crimen, este es un momento particularmente estimulante para presentar al público a un personaje tan convincente y complejo como Thomas de Quincey, un experto victoriano en asesinos en masa», dijo Harris. «Estamos entusiasmados de mostrar un londres gótico en detalles ricos, precisos y a menudo aterradores, dramatizando el advenimiento de la criminología moderna».

Considerado un pionero del género de thriller de acción moderno, Morrell es el creador del legendario personaje John Rambo y el autor de más de 30 libros que han vendido millones de copias en todo el mundo y se han traducido a más de 30 idiomas. Su «The Brotherhood of the Rose» sigue siendo la base de la única miniserie de televisión que se transmitirá después de un Super Bowl. «Murder as a Bine Art» es el primero en su trilogía misteriosa victoriana con De Quincey.

«No podría pedir un equipo más emocionante para trabajar que Jeffrey Greenstein, David Harris y el resto de los talentos innovadores en un estándar más alto», dijo Morrell. «Su entusiasmo se adapta a su inventiva».

David Morrell es representado por Jane Dystel en Dystel, Goderich & Bourret Literary Management.