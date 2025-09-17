El asesinato de Charlie Kirk provoca un aumento de seguridad en los medios de comunicación

En la mañana del 12 de septiembre, el presidente Donald Trump se sentó en el sofá con Ainsley Earhardt, Brian Kilmeade y Lawrence Jones en «Fox & Friends». Por lo general, la red habría promocionado ampliamente una visita al estudio de un presidente en funciones dada la rareza de la ocasión. Después de todo, Trump solo ha pasado por el programa en persona una vez antes. Pero Fox News‘El equipo de relaciones públicas retuvo al anunciar el aspecto en el estudio de su visita cuando alertaron a los reporteros políticos habituales por adelantado. En cambio, la red optó por ser cautelosa a raíz del asesinato del activista político Charlie Kirk menos de 48 horas antes. Del mismo modo, el vicepresidente JD Vance canceló abruptamente una sentada en vivo con Martha MacCallum en la sede de Fox News en Midtown, ya uno de los edificios más forestados en Manhattan con macetas masivas que rodean todo el perímetro, horas antes a pesar de que la entrevista aún no se había publicado. (Fox News declinó hacer comentarios).

A raíz de que Kirk recibió un disparo fatal durante un debate del 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley, un evento impactante que el fundador de la prensa libre, Bari Weiss, llamó «posiblemente el asesinato de mayor perfil de una figura política desde los años 60 en este país», las preocupaciones de seguridad han alcanzado un máximo de todos los tiempos. Los podcasters, los streamers y los periodistas populares que son vocales en una variedad de temas polarizadores, incluidos Trump, Israel y las políticas transgénero, enfrentan riesgos sin precedentes. Como resultado, empresas como Sage Intelligence, que proporciona protección para las cifras de la industria de alto perfil, han visto llamadas entrantes a Slokocket durante la semana pasada.

«Todos están aumentando su seguridad en este momento», dice el fundador de Sage, Herman Weisberg, un veterano de 20 años de la policía de Nueva York. «Sus familias ahora están obteniendo seguridad cuando antes no.

El podcaster conservador Tim Pool dice que ha sido rematado 15 veces en el último año, y eso fue antes de que Kirk fuera asesinado por un francotirador en la azotea a unos 200 yardas de distancia. (Tyler Robinson, un estudiante universitario de 22 años, ha sido acusado del crimen).

«Diría que se ha cruzado una línea, pero creo que lo que realmente está sucediendo es que es más serio lo que ya sabíamos y tratamos», dice Pool. Variedad. «En las redes sociales, hay listas que las personas publican que están pidiendo mi muerte, así como a Ben Shapiro, Candace Owens, Jack Posobiec, básicamente cualquier persona asociada con el derecho. Hay un video con millones de vistas en las que un hombre dice:» Todos los podcasters conservadores son los siguientes «. Estas cosas bailan en la línea de si son o no amenazas inminentes. Aumento de declaraciones como esta «.

Incluso la seguridad básica puede ser prohibitivamente costosa. Weisberg dice que cada miembro del equipo de seguridad cuesta $ 100 por hora. La mayoría de los detalles incluyen unos seis miembros, un total de alrededor de $ 15,000 por día. El costo puede funcionar mucho más alto si un guardaespaldas es un antiguo Navy SEAL en lugar del ex oficial de policía estándar o fuera de servicio.

Dos días antes de que Kirk fuera asesinado, Megyn Kelly Anunció su próxima gira en vivo que incluyó una aparición del 20 de noviembre con Kirk en Bakersfield, California. En su episodio del 15 de septiembre de su podcast, dijo que saldrá a la carretera según lo planeado. «Podemos hacer que esto sea seguro para mí, podemos hacerlo seguro para usted y podemos hacerlo seguro para nuestros invitados. Vamos a tener una seguridad significativa», dijo.

Eso puede ser un eufemismo. Una representante cuya lista de clientes incluye varias figuras conservadoras de alto perfil dice que ha habido un aumento pronunciado en las llamadas desde y hacia el FBI durante la semana pasada, mientras que navegan simultáneamente un nuevo paisaje donde la seguridad absoluta es imposible de garantizar. En el evento UVU, Kirk viajaba con un pequeño equipo de unos seis guardias de seguridad, mientras que seis policías estaban estacionados en el evento al aire libre. Las autoridades no han confirmado si Kirk llevaba o no un chaleco a prueba de balas en ese momento.

Mientras tanto, los streamers progresivos como Hasan Piker dicen que ellos también están bajo asedio. «Sé que si fuera asesinado de manera similar, el derecho estallaría de alegría», dijo Piker a Politico después de que Kirk fue asesinado. Piker, quien había sido programado para debatir a Kirk en Dartmouth College a finales de este mes, planea continuar con eventos públicos como una aparición planificada en el New Yorker Festival en octubre, según su representante.

Hen Mazzig, un influyente israelí y líder de pensamiento con profundos vínculos de Hollywood, dice que estaba «horrorizado» por el asesinato de Kirk y la posterior celebración del mismo. Él dice que subraya la tendencia creciente de la violencia política normalizada. «El clima se siente más peligroso que nunca, y la línea entre el acoso en línea y la violencia fuera de línea es más delgada de lo que lo he visto», dice, y agrega que ahora se siente en conflicto acerca de participar en eventos al aire libre. «Es algo en lo que he pensado mucho. Creo en aparecer y hablar con las personas cara a cara, de eso se trata este trabajo. Pero estaría mintiendo si dijera que no me preocupaba más ahora. Estoy tomando precauciones de seguridad adicionales, pero me niego a ser intimidado en silencio».

Desde el ascenso político de Trump en 2016, las redes sociales se bifurcaron en gran medida en dos campamentos distintos a ambos lados de la división MAGA. Pero en los últimos dos años, esos dos grupos se han astillado aún más sobre Israel. Ahora, la izquierda tiene dos facciones opuestas. (Piense en el senador John Fetterman y Mazzig en el lado pro-Israel y el candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani y Piker entre los críticos del estado judío). Del mismo modo, ahora ahora tiene su propia división sobre el tema, con Trump y la mayoría de su administración alineada con Israel y Tucker Carlson y Owens en desacuerdo. Al menos dos periodistas en el aire en CNN tienen guardaespaldas las 24 horas después de recibir amenazas de muerte sostenidas por su percibido sesgo pro-Israel. Las fuentes dicen que la red ha reforzado la seguridad durante la semana pasada. (CNN declinó hacer comentarios).

Weisberg dice que la solicitud más popular en este momento es el llamado paquete dignitario, que refleja la cobertura de estilo NYPD proporcionada a un VIP extranjero. Eso incluye seguridad 24/7 en la residencia, mano de obra adicional cuando el sujeto está en un evento abierto al público y un conductor separado con escoltas.

«Ahora es un juego de pelota completamente diferente», dice. «Se necesitarán precauciones cuando un evento involucra a cualquiera que básicamente haya dicho algo controvertido en cualquier momento».