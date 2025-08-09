El ascensor de los Rojos sigue acumulando puñetazos, hace historia

Reds de Cincinnati El novato Chase Burns ha irrumpido en la escena de las Grandes Ligas de manera enfática. Desde su debut en junio, el derecho de 22 años ha acumulado 10 ponches en un juego cuatro veces en sus primeras ocho aperturas,colocándolo en una compañía enrarecida. Solo Fernando Valenzuela (1981) y Bob Feller (1936) han igualado esa hazaña desde 1893, según Elias Sports Bureau.

A pesar de su cosas abrumadorasUna victoria sigue siendo difícil de alcanzar. A pesar de entregar seis entradas de béisbol de una carrera con 10 K en su última salida, Burns tomó la derrota en una apretada derrota por 3-2 ante el Piratas de Pittsburgh. El gerente Terry Francona expresó su confianza en el joven lanzallamas: «Si solo lanza la forma en que puede lanzar, las victorias vendrán», dijo Francona. «No estoy preocupado por él».

Rayas históricas y arsenal eléctrico

El rendimiento de Burns no solo es impresionante; es históricamente único en la era moderna. Promediando 14.94 ponches por nueve entradas En sus primeras ocho aperturas, ningún otro lanzador desde la era moderna ha registrado un tramo de ese calibre, pero sigue sin victorias (mínimo 30 entradas). Tal dominio es un recordatorio audaz de cómo la destreza de ponches no siempre se alinea con las victorias tradicionales de lanzamiento.

Más allá de las métricas, los jugadores opuestos han maravillado por las cosas crudas de Burns. El abridor de los Piratas, Mitch Keller, señaló: «Su bola rápida es eléctrica, y cuando baja ese control deslizante y adentro, es prácticamente inesperable. Puedes ver por qué [the Reds] están tan entusiasmados con él «. El fenómeno joven Funciona constantemente Alrededor de los primeros obstáculos, como una primera entrada áspera, y se bloquea para retirarse de la masa tras masa.

Para todo el flash, la ofensiva de los Rojos ha No se pudo entregar el soporte Burns necesita. En el juego de los Piratas, Cincinnati reunió solo tres carreras en tres juegos, incluso una oportunidad temprana cargada de bases en la segunda entrada se desperdició cuando Jake Fraley se basó en una doble jugada, deteniendo el rally.

Se quema permanece compuesto exteriormente En medio de su racha personal de salidas de calidad sin decisión. «Siento que estoy aprendiendo cada vez que salgo. Solo estoy tratando de poner al equipo en una situación para ganar», dijo después de la última salida. Su equilibrio es encomiable, pero en un deporte de equipo, la paciencia tiene sus límites cuando se trata de traducir el rendimiento en victorias.

Lo que viene después para las quemaduras y los rojos

Burns se está convirtiendo rápidamente en el la mayoría del lanzador novato en béisbol, y por una buena razón. Su dominio, marcado por juegos de ponches consistentemente altos, es una vista rara y ha encendido debates sobre la relevancia de las ganancias de lanzador como una estadística en la era moderna.

Para los Rojos, el enfoque ahora es doble: proporcione un mejor soporte de ejecución y mantenga las quemaduras ‘ impulso de desarrollo. Cuando la ofensiva finalmente se despierta, las victorias probablemente se pondrán al día con sus huelgas. Mientras tanto, cada inicio será ponderado, no por la columna de victorias, sino por las implicaciones más profundas del dominio, la madurez y el potencial de las estrellas.

Con solo 22 años, las quemaduras pueden ser colocando la base para un as de futuros, en una temporada definida por ponches electrizantes y un desconcertante En blanco en la columna de ganar. Si continúa con esta trayectoria, su primera victoria se sentirá más como una coronación que un mero hito.