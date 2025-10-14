El artista del cartel de ‘Star Wars’ y ‘Indiana Jones’ tenía 78 años

Drew Struzanel reconocido artista conocido por diseñar carteles para películas que incluyen “guerra de las galaxias”, “Regreso al futuro” y “Blade Runner” fallecieron el lunes a los 78 años.

Cuenta de Instagram de Struzan liberado un comunicado anunciando su muerte. «Con gran pesar debo decirles que Drew Struzan dejó este mundo a partir de ayer, 13 de octubre. Siento que es importante que todos sepan cuántas veces me expresó la alegría que sentía al saber cuánto apreciaban su arte», se lee en la declaración de su hermano Greg Struzan.

Nacido en la ciudad de Oregon, Struzan se matriculó en el ArtCenter College of Design en Pasadena, donde vendió sus obras de arte y pequeños encargos para pagar la universidad. Mientras vivía en Los Ángeles, Struzan encontró trabajo como artista local para Pacific Eye & Ear, donde trabajó bajo la dirección del artista Ernie Cefalu.

Struzan diseñó portadas de álbumes para varios artistas como «The Beach Boys», «Bee Gees», «Earth, Wind & Fire» e ilustró la portada del álbum «Welcome to My Nightmare» de Alice Cooper, cobrando entre 150 y 250 dólares por dibujo. Durante su mandato en Pacific Eye & Ear, Struzan comenzó a trabajar en carteles promocionales de películas en 1975, donde realizó obras de arte para películas de menor presupuesto como «Empire of the Ants» y «Squirm».

El artista Charles White III, quien había sido contratado por David Weitzner, vicepresidente de publicidad de 20th Century Fox, se acercó a Struzan para crear un nuevo diseño de cartel para el relanzamiento de “Star Wars” en 1978. White contrató a Struzan para que le ayudara a pintar los personajes humanos al óleo, mientras que White se concentraba en pintar los detalles mecánicos y los barcos en el cartel.

Después de trabajar en «Star Wars», Struzan ilustró carteles para películas como «Blade Runner», «Indiana Jones y la última cruzada», «Coming to America», «Los Goonies» y «La película de los Muppets».

En la década de 2000, Struzan trabajó en “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal” de Steven Spielberg, antes de anunciar su retiro en 2008. Anteriormente salió de su retiro para diseñar carteles en colaboración para “La Torre Oscura” de Stephen King, “Star Wars: El despertar de la fuerza”, “Batkid Begins: El deseo escuchado en todo el mundo” y la trilogía “Cómo entrenar a tu dragón”.

En 2013, Strauzen fue el tema del documental de Erik Sharkey “Drew: The Man Behind The Poster”, que examinó el trabajo y la vida del artista, con entrevistas con colaboradores como George Lucas, Steven Spielberg y Harrison Ford.

En una entrevista con Slashfilm en 2021, Strauzen detalló el proceso creativo detrás de cada cartel y el impacto que tuvieron los diseños en varias generaciones de diseñadores. «Sentí que el arte era más que simplemente contar la historia. Busco darle a la persona una sensación sobre algo que podría esperar», dijo Strauzen. “Pregunté a los directores qué estaban haciendo y por qué lo hacían, [and] Intento encontrar lo mejor en lo que hacen y luego pinto de esa manera. Busco las mejores fotos que puedo encontrar de los actores y escenas. [and] Busco la paleta de colores. Diseño una composición abierta, no cerrada, que dice: ‘Esto es lo que tienes que pensar sobre esto’. Siento que he hecho un buen trabajo cuando eso sucede”.