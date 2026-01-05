El artículo sobre insultar al presidente no pretende silenciar las críticas, que tienen prohibido calumniar y difamar

Jacarta – Viceministro de Derecho (wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej o Eddy Hiariej enfatizaron el artículo 218 del Código Penal (KUHP) sobre insulto a presidente Y vicepresidenteno pretende suprimir la libertad de democracia o de expresión.

Eddy pidió al público que vea el artículo de forma clara y completa.

Luego puso un ejemplo: en casi todos los países existen disposiciones en el Código Penal que regulan los ataques al honor y la dignidad de los jefes de Estado extranjeros.

«El honor y la dignidad de los jefes de Estado extranjeros están protegidos, pero ¿cómo es posible que no se proteja la propia dignidad del jefe de Estado?» dijo Eddy en una conferencia de prensa en la Oficina del Ministerio de Derecho, en el sur de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Eddy dijo que filosóficamente la función del derecho penal es proteger. Esta protección cubre al Estado, la sociedad y los individuos. En el contexto de un Estado, lo que se protege no es sólo la soberanía, sino también el honor y la dignidad del propio Estado.

«El presidente y el vicepresidente son la personificación de un país, entonces, ¿por qué tiene que existir este artículo?», dijo.

Además, el artículo 218 funciona como un instrumento de control social. El presidente y el vicepresidente son elegidos mediante elecciones y tienen una gran base de apoyo.

También advirtió que insultar al presidente podría desencadenar reacciones emocionales de sus partidarios y conducir a conflictos o acciones anárquicas. Con este artículo, el Estado tiene un mecanismo para prevenir la escalada del conflicto social.

«¿Se imaginan si sus partidarios no aceptaran que el presidente y el vicepresidente fueran insultados y luego sobreviniera la anarquía? Entonces, ¿qué diríamos?» dijo Eddy.

«Pero con este artículo, si hay un lenguaje como este, ‘¿Está bien que el presidente sea insultado, está bien que sus seguidores se enojen?’. Así que esto es una canalización», continuó.

Aun así, Eddy enfatizó que el artículo 218 no tenía como objetivo silenciar a la gente en absoluto. crítica. Destacó la importancia de leer el artículo y su explicación en su totalidad.

Al explicar el artículo 218, Eddy enfatizó que esta disposición no suprime la libertad democrática ni la libertad de expresión. Las críticas al presidente siguen estando justificadas.

«Crítica e insulto son dos cosas diferentes. Lo que está prohibido en el artículo 218 es insultar o calumniar», concluyó Eddy.