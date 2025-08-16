El artículo 33 de la Constitución de 1945 se llama la clave para realizar el oro de Indonesia 2045

Yakarta, Viva – Capítulo 33 La constitución de 1945 se conoce como un camino constitucional para realizar ideales Indonesia Gold 2045.

Experto legal y profesor de Unissula, el profesor Henry Indraguna, enfatizó que el artículo 33 es la base principal que exige la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales que el Estado para la prosperidad gestiona gente. Sin embargo, en la práctica, la dirección del desarrollo económico a menudo está atrapado en la liberalización, lo que causa desigualdad.

«Sin embargo, en la práctica, la desviación de la orientación del desarrollo económico que enfatiza la liberalización ha causado desigualdad y sale de la aldea en un círculo de pobreza», dijo Henry, el sábado 16 de agosto de 2025.

Henry, quien también es asesor del experto en el Partido Golkar DPP Balitbang, enfatizó la importancia de fortalecer la aldea como la base de la vida de las personas. Según él, Indonesia puede caminar por el camino de la equidad económica y el alivio de la pobreza restaurando el mandato del Artículo 33.

También transmitió una serie de recomendaciones de políticas para el gobierno, incluida la reorientación del desarrollo económico de acuerdo con el mandato del Artículo 33 al volver a enfatizar el principio de parentesco y cooperación mutua.

Luego, aguas abajo aguas abajo deteniendo las exportaciones de materias primas y haciendo que la aldea sea el centro de la industria posterior. Luego, el fortalecimiento de las cooperativas y los Bumdes como un motor económico productivo en los sectores agrícola, pesqueros, de energía renovable y el turismo de la aldea.

Finalmente, el empoderamiento de la aldea como base para la igualdad económica a través del acceso al capital barato, la tecnología, a la digitalización de la aldea. Henry también explicó la hoja de ruta indonesia de Indonesia Indonesia con sede en 2045, desde la pobreza aliviadora de la aldea hasta menos del 5 por ciento, la seguridad alimentaria nacional, la transformación digital, hasta la aldea de Mandiri Energy Mandiri.

«El gobierno debe reafirmar el mandato original del artículo 33 [1945Constitución[1945Constitution Como base para la política económica nacional. Este camino constitucional es la clave para realizar el desarrollo equitativo, el alivio de la pobreza en la aldea y el logro del oro de 2045 Indonesia «, dijo.