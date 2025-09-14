El artículo 33 de la constitución de 1945 se hizo eco de

Sungai Laur, Viva – Comunidad del pueblo Bahía de BayurDistrito Sungai Laur, Regencia de Ketapang realizó una acción de ocupación tierra La segunda ola en el área de concesión de Pt. Prakarsa Tani Sejati (PTS), sábado 14 de septiembre de 2025.

Esta acción se centró frente a la oficina de la aldea de Teluk Bayur con una gran pancarta que decía «El artículo 33 de la Constitución de 1945 tiene #TAD gente exigiendo soberanía en su tierra.

El impulso de esta acción partió del discurso del presidente Prabowo hace unas semanas, lo que reiteró las obligaciones constitucionales del gobierno de llevar a cabo el mandato del Artículo 33 de la Constitución de 1945.

El Presidente enfatizó la importancia de dirigir las políticas económicas nacionales de acuerdo con los principios de la economía de las personas, la justicia social y el control estatal sobre los recursos estratégicos, incluido el sector del petróleo de palma para la prosperidad de las personas, no solo por los intereses de las corporaciones.

La acción de ocupación fue dirigida directamente por el jefe de la aldea de Teluk Bayur, Suarminboyo, y totalmente apoyada por el Consejo Regional de Liderazgo Regional para el Archipiélago (DPD Arun) de West Kalimantan, el abogado de DPP Arun, representantes del LBHTI DPC Ketapang y el aparato de la aldea.

El evento comenzó con la oración y la reflexión, rezando para que el presidente Prabowo realmente llevara a cabo el mandato del Artículo 33 de la Constitución de 1945 para el bienestar de la gente.

La masa de la acción luego escuchó la proyección del discurso del presidente Prabowo con respecto al artículo 33 y erradicando la corrupción, seguida de la lectura del juramento y solidaridad del pueblo por parte del abogado del Arun DPP, Syakieb Faiz Ba’arraffan.

Antes de mudarse al sitio de ocupación en los tres puntos especificados, el Secretario del DPD de West Kalimantan Arun, Muhammad Jimi Raizaldi, dio instrucciones sobre las reglas, la coordinación y la afirmación para que la masa de un comando y obediente a la acción SOP.

Mientras tanto, el presidente del DPD de West Kalimantan, Binsar Tua Ritonga, enfatizó que esta acción era procedente válida porque previamente había sido notificada a funcionarios estatales que van desde la policía regional, Kodam, Polres, Kodim a la policía del sector Marau y el río Laur. Según él, esta ocupación de tierras es importante para garantizar los derechos de la comunidad para aterrizar fuera del HGU de la compañía.

«La ocupación de la tierra es la forma en que las personas deciden sobre las afirmaciones unilaterales de la compañía. Con esta acción, la comunidad muestra que la tierra nunca ha sido liberada, y todavía está controlada y luchada. La ocupación es una forma de solidaridad colectiva, presión política, negociación y evidencia concreta de la lucha legal», dijo Binsar.

DPD Arun West Kalimantan cerró su declaración al enfatizar que la acción de la ocupación de la tierra se llevó a cabo pacíficamente y se convirtió en un símbolo de que las personas no se desanimaron contra las prácticas sucias de la corporación de aceite de palma que incautó la estricta tierra de Binsar.