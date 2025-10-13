El arte se convierte en otro idioma para expresar apoyo a la selección nacional de Indonesia

VIVA – Viaje Equipo Nacional Indonesia en el evento de clasificación Copa del Mundo 2026 Se convirtió en un momento importante en la historia del fútbol nacional. El apoyo de la comunidad continúa fluyendo hacia el Garuda Squad, que lucha por llegar a la ronda final del torneo más prestigioso del mundo.

Lea también: La honesta confesión de Sumardji sobre la ruptura entre los jugadores de la selección de Indonesia



De cara al importante partido contra Irak del 12 de octubre de 2025, Aqua, como agua mineral oficial Selección Nacional de IndonesiaInvita al público a brindar todo su apoyo a los jugadores de Garuda.

No solo eso, Aqua también presenta una colaboración creativa con el artista visual Bernhard Suryaningrat o Hardthirteen, que produce obras de arte digital con el tema del espíritu de lucha y unión del equipo nacional de Indonesia.

Lea también: La edad media de los jugadores de la selección de Indonesia en 2030 será superior a los 30 años, ¿estás seguro de que llegarás al Mundial?



Esta obra representa la energía y la esperanza de todo el pueblo indonesio que respalda la lucha de los jugadores. «Esta obra no es sólo una expresión artística, sino un símbolo del apoyo colectivo de la nación al equipo nacional de Indonesia», dijo Bernhard.

Este trabajo digital se exhibirá en varios megatrones icónicos de Yakarta, como el área de Gunawarman, BEJ IDX y Senayan City, para aumentar el entusiasmo de la gente antes del partido decisivo. También se invita a los seguidores a compartir el trabajo a través de las redes sociales como una forma de apoyo digital para la Selección Nacional.

Lea también: Destinos diferentes para las selecciones de Indonesia y Curazao, abandonadas por Kluivert pero que incluso tienen posibilidades de clasificarse para el Mundial de 2026



El jefe de Brand Aqua, Rahman Riza, enfatizó que la lucha de la selección nacional de Indonesia hasta ahora es un símbolo de perseverancia y espíritu de nunca darse por vencido.

«Para nosotros, la lucha de la selección nacional de Indonesia es historia que se está escribiendo. Aqua está aquí no sólo para satisfacer las necesidades de hidratación de los jugadores, sino que también invita a la comunidad a seguir brindando pleno apoyo», dijo Riza.

Riza también añadió que el apoyo del público proporciona una gran energía a los jugadores en el campo.

«Queremos ser parte de la energía colectiva de la nación, donde cada alegría y oración de la comunidad se convierta en fuerza para los jugadores de Garuda», dijo.

A través de esta colaboración, Aqua espera que el espíritu inquebrantable de los jugadores y el apoyo infinito de los aficionados puedan convertirse en parte del proceso histórico hacia la Copa del Mundo 2026.