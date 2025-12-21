El Arsenal toma la cima de la clasificación, Arteta: ¡es habitual!

VIVA – Arsenal Una vez más confirmó su condición de serio aspirante al título de la Premier League esta temporada. Una estrecha victoria por 1-0 sobre el Everton llevó a los Gunners a recuperar la cima de la clasificación. primera división.

Al visitar el estadio Hill Dickinson, el domingo (21/12) temprano en la mañana WIB, el Arsenal aseguró tres puntos con un solo gol. Viktor Gyokeres. El delantero sueco puso su nombre en el marcador con un penalti en la primera parte.

Este resultado devolvió al Arsenal a lo más alto de la clasificación, un día después de haber sido superado ciudad de manchester. Los tres puntos adicionales son una prueba de la regularidad del equipo Mikel Arteta en medio de una intensa competencia en la cima.

Después del partido, Arteta admitió que tiene cada vez más confianza en la búsqueda del título. El técnico español cree que ganar en la sede del Everton no es sólo una cuestión de números, sino de mentalidad y dureza del equipo.

«Esto me da confianza y confianza en mí mismo. Este nivel de rendimiento y consistencia es muy difícil de lograr en esta liga», dijo Arteta citado por Sky Sports.

Según él, el Arsenal ahora se está acostumbrando a la presión cuando visita las sedes de los rivales difíciles.

«Disfrutamos el proceso, yendo a lugares difíciles y pasando por momentos difíciles. Hemos superado muchas cosas y ahora estamos en ese punto», añadió.

Arteta también destacó el momento crucial del gol de penalti de Gyokeres. La decisión sobre quién será el verdugo la toman directamente los jugadores en el campo.

Martin Odegaard optó por ceder la tarea de ejecución a Gyokeres, no a Bukayo Saka, que ha sido la segunda opción principal en la lista de lanzadores de penaltis del Arsenal.

«Fue una buena decisión. Estoy muy feliz por él. Ellos asumieron la responsabilidad en el campo y decidieron por sí mismos quién lanzó el penalti, y él lo hizo», dijo Arteta.

El técnico de 42 años cree que esta decisión refleja la confianza y madurez de su plantilla.

«Me gusta cuando los jugadores asumen responsabilidad y toman sus propias decisiones. Muestra la confianza que se obtiene al practicar todos los días», dijo.

Con esta victoria, el Arsenal lidera la clasificación de la Premier League con 39 puntos en 17 partidos. El Manchester City le sigue de cerca en el segundo lugar con 37 puntos, lo que hace que la competencia por el título de esta temporada sea aún más intensa.