El Arsenal se fortalece en la cima de la clasificación de la Premier League, el Man City se estancará a principios de 2026

VIVA – Competición superior primera división La temporada 2025/26 se está poniendo más caliente después de completar la semana 19 el viernes por la mañana WIB. Arsenal convertirse en el partido más beneficiado después de sus rivales más cercanos, ciudad de manchesterNo pudo ganar en el primer partido de 2026.

Esta vez varios partidos de la jornada fueron reñidos y con goles mínimos. De hecho, tres partidos terminaron sin goles, incluidos duelos entre Manchester City, Liverpool y Tottenham Hotspur.

Estos resultados hicieron que el mapa de la clasificación sufriera cambios importantes, especialmente en la carrera por el título.

El Arsenal se siente cada vez más cómodo en lo más alto de la clasificación de la Premier League. Una convincente victoria por 4-1 sobre el Aston Villa en el partido anterior significó que los Gunners cerraron 2025 a la perfección, al tiempo que ampliaron la brecha con sus competidores.

La gran ventaja del Arsenal llegó después de que el Manchester City sólo lograra empatar 0-0 cuando visitó la sede del Sunderland en el Estadio de la Luz. Este partido fue el primer partido de los Citizens en 2026, pero no logró sumar tres puntos.

El empate no sólo detuvo la racha de seis victorias consecutivas del Manchester City en la Premier League, sino que también amplió su brecha con el Arsenal a cuatro puntos. Los de Pep Guardiola se mantienen en la segunda posición con 41 puntos en 19 partidos.

Mientras tanto, el Aston Villa, a pesar de perder ante el Arsenal, sigue en el tercer lugar de la clasificación. Los Villans sumaron 39 puntos y siguen en camino de competir en la cima. Villa está bastante por delante del Liverpool, que ocupa el cuarto lugar con 33 puntos.

El propio Liverpool no supo aprovechar el partido en casa cuando recibió al Leeds United en el estadio de Anfield. El partido terminó en empate sin goles, poniendo fin a la racha de tres victorias consecutivas de los Rojos en la Premier League.

Sin embargo, el Liverpool sigue a salvo en la cuarta posición y logró mantener la distancia con Chelsea y Manchester United. Ambos equipos han acumulado 30 puntos y ocupan el quinto y sexto lugar en la clasificación.

El Tottenham Hotspur también logró un empate cuando visitó la sede del Brentford. El partido terminó 0-0 y dejó a los Spurs atrapados en la mitad de la tabla. El equipo del norte de Londres se encuentra ahora en el puesto 12 con 26 puntos.