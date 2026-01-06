El Arsenal se enfría en la cima, el Manchester City empieza a quedarse sin aliento persiguiendo a los Gunners

VIVA – La competición de castas más importante de Inglaterra, primera divisiónha pasado su vigésima semana a partir del 6 de enero de 2026. La competencia en la cima se ha vuelto cada vez más feroz después de que varios equipos gigantes lograron resultados contrastantes al comienzo del nuevo año.

Lea también: No es una persona nueva, esta es la trayectoria de Ole Gunnar Solskjaer que podría ser la respuesta del Manchester United en tiempos de crisis



Arsenal aprovechó con éxito el impulso para ampliar la brecha en la primera posición. Mientras tanto, otros dos grandes clubes, Manchester United y Chelsea, se encuentran actualmente en un período de transición después de los cambios en sus cuerpos técnicos a principios de enero.

Los Gunners se sienten cómodos en la cima

Lea también: Los fanáticos de MU están divididos después del despido de Amorim, ¿quién es realmente el culpable en Old Trafford?



El Arsenal se mostró fuerte después de vencer al Bournemouth por un ajustado marcador de 3-2. Esta victoria significa que los hombres de Mikel Arteta han acumulado 48 puntos. Declan Rice fue la estrella del campo con sus dos goles que aseguraron que tres puntos cruciales regresaran al norte de Londres.

En segundo lugar, se produce una dura competencia entre Manchester City y Villa Aston. Ambos sumaron 42 puntos. Sin embargo, el City es superior en productividad de goles a pesar de que el Chelsea acaba de empatar 1-1 en el Etihad Stadium.

Lea también: Más popular: El City empieza a ser frágil, el Real Madrid no se fortalece con Mbappé



Agitación en Old Trafford y Stamford Bridge

Llegaron noticias impactantes del Manchester United, que acaba de separarse oficialmente de su entrenador, Rubén Amorim, a partir del 5 de enero de 2026. Los Diablos Rojos se encuentran actualmente estancados en la sexta posición con 31 puntos.

Una situación similar la vive el Chelsea, que ahora está dirigido por un entrenador interino tras la marcha de Enzo Maresca. Los Bleus están justo por encima de MU (quinta posición) con la misma puntuación, es decir, 31 puntos, pero superiores en diferencia de goles.

Clasificación de la Premier League semana 20:

Arsenal: 20 jugadas, 15 victorias, 3 empates, 2 derrotas – 48 puntos Manchester City: 20 jugadas, 13 victorias, 3 empates, 4 derrotas – 42 puntos Aston Villa: 20 jugadas, 13 victorias, 3 empates, 4 derrotas – 42 puntos Liverpool: 20 jugadas, 10 victorias, 4 empates, 6 derrotas – 34 puntos Chelsea: 20 jugadas, 8 victorias, 7 empates, 5 derrotas – 31 puntos Manchester United: 20 jugadas, 8 victorias, 7 empates, 5 derrotas – 31 puntos Brentford: 20 jugadas, 9 victorias, 3 empates, 8 derrotas – 30 puntos Sunderland: 20 jugadas, 7 victorias, 9 empates, 4 derrotas – 30 puntos Newcastle United: 20 jugadas, 8 victorias, 5 empates, 7 derrotas – 29 puntos Brighton: 20 jugadas, 7 victorias, 7 empates, 6 derrotas – 28 puntos Fulham: 20 jugadas, 8 victorias, 4 empates, 8 derrotas – 28 puntos Tottenham Hotspur: 20 jugadas, 7 victorias, 6 empates, 7 derrotas – 27 puntos Nottingham Forest: 20 jugadas, 7 victorias, 3 empates, 10 derrotas – 24 puntos Crystal Palace: 20 jugadas, 6 victorias, 3 empates, 11 derrotas – 21 puntos Leicester City: 20 jugadas, 5 victorias, 4 empates, 11 derrotas – 19 puntos Leeds United: 20 jugadas, 4 victorias, 6 empates, 10 derrotas – 18 puntos Everton: 20 jugadas, 4 victorias, 5 empates, 11 derrotas – 17 puntos Burnley: 20 jugadas, 4 victorias, 3 empates, 13 derrotas – 15 puntos West Ham United: 20 jugadas, 2 victorias, 7 empates, 11 derrotas – 13 puntos Wolverhampton: 20 jugadas, 1 victoria, 3 empates, 16 derrotas – 6 puntos