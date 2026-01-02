El Arsenal se enfría en la cima después de que el Manchester City no lograra ganar

Inglaterra, VIVA – Semana 19 primera división 2025/26 terminó oficialmente el viernes por la mañana WIB 2 de enero de 2026. Esta vez, varios partidos importantes de la jornada terminaron sin goles, incluidos los partidos que involucraron ciudad de manchesterLiverpool y Tottenham Hotspur, ninguno de los cuales pudo ganar.

Estos resultados proporcionan grandes beneficios para Arsenal. Los Gunners se sienten cada vez más cómodos en lo más alto de la clasificación después de que su rival más cercano, el Manchester City, sólo pudo empatar.

El Manchester City tendrá su primer partido en 2026 visitando la sede del Sunderland en el Estadio de la Luz. El partido WIB que tuvo lugar la madrugada del viernes terminó con un marcador de 0-0, por lo que ambos equipos tuvieron que conformarse con compartir un punto.

Duelo Manchester City vs Sunderland

El empate frenó la racha de seis victorias consecutivas del Manchester City en la Premier League. Más aún, los hombres de Pep Guardiola no lograron acortar distancias con el Arsenal en la competencia por el título.

El Manchester City se mantiene en el segundo lugar de la clasificación con 41 puntos en 19 partidos, pero su brecha con el Arsenal ahora se ha ampliado a cuatro puntos. Previamente, el Arsenal cerró el 2025 con un contundente triunfo por 4-1 sobre el Aston Villa.

A pesar de perder ante el Arsenal, el Aston Villa sigue en el tercer puesto de la clasificación con 39 puntos. Los Villans están seis puntos por delante del Liverpool, que está en cuarto lugar, y a nueve puntos del Chelsea y el Manchester United, que están en la quinta y sexta posición respectivamente.

El propio Liverpool no supo aprovechar el partido en casa cuando recibió al Leeds United en el estadio de Anfield. El partido terminó con un empate 0-0, poniendo fin a la racha de tres victorias consecutivas de los Rojos en la Premier League.

Sin embargo, el Liverpool se mantiene en el cuarto lugar con 33 puntos, manteniéndose a distancia del Chelsea y el Manchester United, ambos con 30 puntos.

En otro partido, el Tottenham Hotspur también tuvo que conformarse con un empate 0-0 cuando visitó la sede del Brentford. Estos resultados dejan a los Spurs atrapados en el medio de la tabla, en el puesto 12 para ser precisos con 26 puntos.

Mientras tanto, Sunderland logró mantener su posición en el séptimo lugar de la clasificación. El equipo, reforzado por Granit Brentford, Crystal Palace y Fulham, ocupó las posiciones novena a undécima con una colección de 27 puntos.