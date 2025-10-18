El Arsenal recibe malas noticias de Martin Odegaard

Londres, VIVA – Mediocampista principal Arsenal, Martín Odegaard Es seguro que estará de baja varias semanas por una lesión en la rodilla.

Esta noticia fue transmitida directamente por el gerente. Mikel Arteta el viernes (17/10), de cara al partido contra el Fulham de este fin de semana.

«Estará de baja durante varias semanas. Aún no hay una fecha definitiva para su regreso, pero su evolución es bastante buena. Es muy lamentable lo que le pasó», dijo Arteta según informó la web oficial del Arsenal.

«Tenemos que ver cómo va su recuperación, especialmente el estado de su rodilla. Aún es demasiado pronto para decir cuándo volverá».

Odegaard, que estuvo de baja durante dos semanas el mes pasado debido a un problema en el hombro, es el cuarto jugador del Arsenal que sufre una lesión en la rodilla.

Anteriormente, Gabriel Jesus, Kai Havertz y Noni Madueke también experimentaron problemas similares.

A pesar de verse afectado por una tormenta de lesiones, Arteta confirmó que Martín Zubimendi y Ben White, que se perdieron el entrenamiento del jueves pasado, estaban listos para presentarse contra el Fulham.

Mientras tanto, el defensor ecuatoriano Piero Hincapie tiene la oportunidad de regresar al plantel luego de estar ausente durante un mes por una lesión en la ingle.

El Arsenal todavía tiene el mejor récord defensivo de la Premier League esta temporada, concediendo sólo tres goles en siete partidos. Sin embargo, Arteta cree que la presencia de Odegaard sigue siendo crucial para mantener el equilibrio del juego del equipo.

«Es muy importante para nosotros. No hemos podido jugar con él desde el inicio de la temporada, al igual que muchos otros jugadores. Lo necesitamos porque su presencia nos hace un mejor equipo», destacó el técnico español.

Además de hablar del estado de Odegaard, Arteta también brindó su apoyo al delantero sueco Viktor Gyokeres, máximo goleador del Arsenal en la Premier League esta temporada con tres goles, pero que no ha marcado en los últimos seis partidos en todas las competiciones.

«Él aportó mucho al equipo. Después de repasar el partido, estoy muy satisfecho con lo que dio», dijo Arteta.

«He dicho desde el principio que el nueve que quiero es un jugador que se mantenga fuerte incluso si no ha marcado un gol en seis u ocho partidos. Si no puede ser así, entonces tendremos que buscar a otro».