El Arsenal recibe buenas noticias antes del partido contra el Bayern de Múnich

VIVA – Arsenal recibir buenas noticias. Bayern de Múnich Es seguro que no podrán contar con su delantero titular, Luis Díaz, en el partido. Campeones de Liga la próxima semana. El extremo colombiano tuvo que ser baja por sanción tras la tarjeta roja que recibió en la Bundesliga.

Díaz previamente tuvo una actuación brillante en la victoria del Bayern por 2-1 sobre el Paris Saint-Germain a principios de este mes. Marcó dos goles en la primera parte, antes de ser expulsado por el árbitro pocos minutos después por una dura entrada a Achraf Hakimi. El incidente dejó a Hakimi con una lesión en el tobillo.

Luego, la UEFA impuso una sanción de tres partidos al exdelantero del Liverpool. Esto significa que Díaz estará ausente cuando el Bayern visite la sede del Arsenal, así como en los dos próximos partidos en casa contra el Sporting de Lisboa y el Union Saint-Gilloise.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, admitió anteriormente que sólo esperaba una sanción de un partido. Sin embargo, la decisión final significó que el extremo se tuvo que perder los siguientes tres partidos europeos.

Actualmente, el Bayern está en lo más alto de la clasificación de la Liga de Campeones después de arrasar con victorias en los primeros cuatro partidos. El Arsenal va segundo por diferencia de goles, mientras que el Inter de Milán es tercero.

Desde el campo del Arsenal, Mikel Arteta Esperamos el regreso de varios jugadores importantes para el derbi del norte de Londres de este fin de semana. Entre los nombres que probablemente regresarán se encuentran el capitán Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres y Kai Havertz.

Sin embargo, Arteta todavía se muestra reacio a dar certezas.

«Pusimos mucha energía en el parón internacional para preparar a los jugadores para que regresaran lo más rápido posible», afirmó.

«Mañana todavía tenemos un entrenamiento más para ver su estado. ¿Es demasiado arriesgado jugar con ellos o realmente pueden contribuir? Mañana tendremos una imagen más clara».