El Arsenal obtiene ‘armas adicionales’ antes de la final de la Liga de Campeones contra el PSG

VIVA – El Arsenal recibió una importante inyección de energía de cara al partido más importante de la temporada. En plena preparación para enfrentar al Paris Saint-Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones, la noticia sobre el estado de Mikel Merino es un soplo de aire fresco para el plantel de Mikel Arteta.

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El centrocampista español habría vuelto a entrenar con el equipo tras estar mucho tiempo de baja por una lesión en la pierna. Su presencia es sin duda una nueva esperanza para el Arsenal, que persigue el primer trofeo de la Liga de Campeones de la historia del club.

El informe de la Mano del Arsenal indicó que el proceso de recuperación de Merino iba de manera positiva. Aunque no hay certeza de cuándo volverá a jugar, se dice que la oportunidad de aparecer antes de que termine la temporada está cada vez más abierta.

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Merino sufrió esta lesión cuando el Arsenal se enfrentó al Manchester United a finales de enero. Desde entonces, el jugador de 29 años se ha perdido 23 partidos en todas las competiciones. Perder a Merino fue un duro golpe para el Arsenal. La razón es que es uno de los jugadores importantes en el esquema de juego de Arteta, especialmente a la hora de mantener el equilibrio en el mediocampo.

Sin embargo, en medio de la tormenta de lesiones, el Arsenal aún pudo mantener un rendimiento constante. La presencia de Viktor Gyokeres ha tenido un gran impacto en la primera línea de los gunners. El delantero sueco se mostró brillante y se ha convertido en una figura vital en la trayectoria del Arsenal en la Premier League y la Liga de Campeones esta temporada.

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Sin embargo, el potencial regreso de Merino todavía se considera muy importante. Fuentes internas del club dijeron que Merino se mantuvo activo participando en reuniones tácticas con el equipo durante el período de recuperación. Esto demuestra su considerable papel a la hora de mantener la atmósfera del equipo en medio de una fase crucial de la temporada.

Antes de sufrir una lesión, Merino lució impresionante con el Arsenal, marcando seis goles en varias competiciones. Su buen desempeño también continuó con la Selección Española. Con La Roja, Merino anotó seis goles en apenas seis partidos. Este historial le hace seguir siendo una parte importante de los planes del técnico Luis de la Fuente tras el éxito de España al ganar la Eurocopa 2024.

Además del Arsenal, esperan que Merino se recupere pronto por completo. La selección española también espera con ansias el regreso del centrocampista de cara al próximo Mundial. Merino se considera una fortaleza adicional muy valiosa para el Arsenal cuando se enfrente al PSG en la final de la Liga de Campeones.