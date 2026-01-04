VIVA – Gerente Arsenal, Mikel Artetano dudes en elogiar mucho a Arroz Declan después de una espectacular victoria por 3-2 Bournemouth en la continuación de la Liga Inglesa, domingo por la mañana WIB, 4 de enero de 2025.

Arteta incluso estuvo de acuerdo en que el centrocampista de la selección inglesa merece ser llamado uno de los mejores del mundo actual.

El Arsenal se sorprendió con el rápido gol del Bournemouth en el minuto 10. Evanilson aprovechó el error de pase de Gabriel Magalhaes, quien venció fácilmente a David Raya.

Sin embargo, los Gunners respondieron rápidamente. Gabriel empató seis minutos después, antes de que Declan Rice pareciera marcar la diferencia en la segunda mitad con dos goles importantes que pusieron al Arsenal por delante.

Bournemouth presionó en el último minuto después de que Junior Kroupi anotara un gol espectacular. Aun así, el Arsenal supo aguantar hasta el pitido final. Esta victoria significa que las tropas de Arteta están ahora seis puntos por delante del Manchester City en la cima de la clasificación de la Premier League.

La aparición de Rice en el medio campo con Martín Zubimendi realmente dominó el juego. Arteta no reprimió su admiración.

«Sí, para mí es uno de los mejores centrocampistas del mundo», dijo Arteta.

«Declan sigue añadiendo muchas cosas a su juego. Su papel en el equipo también sigue creciendo. No veo sus límites porque todavía puede desarrollarse en muchos aspectos y, lo más importante, quiere seguir desarrollándose. Es un jugador muy vital para nosotros», continuó el técnico español.

Arteta también cree que Rice está enviando un mensaje contundente a sus compañeros al obligarse a aparecer, a pesar de que acaba de perderse el partido. Villa Aston debido a una lesión en la rodilla.

«Cada hora significa mucho para él para estar disponible para este partido. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo podrá jugar», dijo Arteta.

«La forma en que compitió, se batió en duelo y luego marcó dos goles fue increíble. Fue un gran mensaje para todo el equipo».

Mientras tanto, Rice admitió que se sintió frustrado cuando tuvo que perderse el partido contra el Aston Villa. Sin embargo, estaba feliz de estar de regreso e inmediatamente causó un gran impacto.

«No estar en el juego fue muy molesto», dijo Rice.